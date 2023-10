« Chris pensait que nous allions divorcer », Jada Pinkett évoque son couple avec Will Smith

- Publicité-

Après la gifle que lui a donnée Will Smith en 2022, Chris Rock aurait tenté de s’excuser auprès de Jada Pinkett Smith, a confié cette dernière dans une interview accordée à People.

Les Oscars de l’année 2022 resteront gravés dans les mémoires à cause de l’incident entre Chris Rock et Will Smith. Tout est parti d’une blague maladroite du premier qui a provoqué une altercation entre lui et Will Smith.

Lors d’une récente interview accordée à People, Jada Pinkett Smith, actrice et épouse de Will Smith, a révélé que Chris Rock avait immédiatement tenté de s’excuser après l’incident. « Chris est venu jusqu’à moi sur scène et m’a dit : ‘Je ne te voulais pas de mal’. J’ai répondu : ‘Je ne peux pas en parler maintenant, Chris. C’est de l’histoire ancienne’. »

- Publicité-

Entre jalousie et colère

Des vieilles rancœurs seraient à l’origine de cet excès de violence, à en croire Jada Pinkett Smith qui a évoqué la possibilité que cela soit lié aux Oscars de l’année 2016 et aux controverses entourant leur manque de diversité. « Je pense que cela pourrait être en lien avec les Oscars 2016 et leurs histoires, même avant que je ne sois dans l’image, depuis la fin des années 1980. Ce sont Will et Chris qui devraient en discuter, mais il y a clairement quelque chose, » a-t-elle expliqué.

En effet, en 2016, Jada Pinkett Smith avait vivement critiqué l’Académie pour son manque de nominations diversifiées. Chris Rock était l’animateur de la cérémonie cette année-là. Elle a ajouté : « Il se peut qu’il y ait eu un malentendu entre Chris et moi concernant les Oscars 2016. Je pense qu’il a pu se sentir offensé, ce qui n’était pas mon intention.«

L’actrice soutient que Chris Rock l’avait invitée à sortir avec lui lors de rumeurs persistantes de divorce entre elle et Will Smith. « Pendant chaque été, les rumeurs annonçaient que Will et moi allions divorcer. Et cet été-là, Chris pensait que nous allions divorcer. Il m’a donc appelée et m’a dit : ‘J’aimerais beaucoup sortir avec toi.’ J’ai demandé : ‘Qu’est-ce que tu veux dire ?’ Il a répondu : ‘Toi et Will n’êtes pas en train de divorcer ?’ J’ai dit : ‘Non, Chris, ce ne sont que des rumeurs.’ Il était consterné. Il s’est excusé abondamment et c’est tout. », a-t-elle révélé

- Publicité-

Aujourd’hui, le seul souhait de Jada Pinkett Smith est que désormais tous les malentendus entourant cette affaire puissent être dissipés et que la paix puisse régner.