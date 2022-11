« Chioma amincie » ? la 1ère apparition publique de la fiancée de Davido fait jaser (vidéo)

Après s’être éloigné des réseaux sociaux depuis le décès tragique de son unique garçon Ifeanyi, Chioma Rowland, a finalement fait sa première apparition publique à l’occasion de la cérémonie d’investiture de l’oncle de Davido ce dimanche.

Un mois environ après la mort tragique de leur fils de 3 ans, Davido et Chioma ont été aperçus pour la première fois en public ce dimanche 27 novembre 2022. En effet, les deux tourtereaux qui ont traversé cette année une période sombre de leur vie, ont été vus à la cérémonie d’investiture de l’oncle de Davido, Ademola Adeleke, en tant que sixième gouverneur exécutif de l’État d’Osun.

Sur les images publiées par plusieurs proches de la star notamment son assistant Isreal DMW, l’on peut voir dans un premier temps le chanteur en compagnie de son oncle alors qu’il portait une lunette de soleil.

Dans une autre vidéo, Chioma a été aperçue aux côtés de l’Oncle de Davido, Ademola Adeleke alors qu’elle portait une alliance, ce qui confirme les informations selon lesquelles le couple s’est marié secrètement en plein deuil de leur fils.

Cette première apparition de l’épouse de Davido a également suscité de nombreuses réactions sur la toile. « Ella a perdu du poids et a l’air plus noir », « Courage Chioma, Dieu te consolera et te bénira avec d’autres enfants », « Que Dieu te bénisse Chioma. S’il te plaît, Habille-toi comme ça avec la poitrine couverte, tu es très belle », peut-on, entre autres, lire sur les réseaux sociaux.