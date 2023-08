Chinedu Ikedieze : « J’ai failli me suicider quand un médecin a dit à ma mère que… »

- Publicité-

L’acteur populaire de Nollywood, Chinedu Ikedieze, à révéler qu’il était sur le point de se suicider après qu’un médecin lui a diagnostiqué un retard de croissance.

Il a révélé qu’en raison de sa faible estime de soi, il avait même pensé à sauter d’un pont à un moment donné. Dans une interview, il déclare avoir rencontré son collègue, Osita Iheme, et qu’ils étaient tous les deux déterminés à travailler ensemble en tant que partenaires de cinéma, et qu’en raison de leur taille, les gens les regardaient d’une manière inhabituelle.

Dans sa déclaration lors de l’entretien, il affirme : « J’ai failli me suicider lorsqu’un médecin a dit à ma mère que je souffrais d’un retard de croissance. J’ai même pensé à tout arrêter en sautant du troisième pont du continent. Quand j’ai rencontré mon partenaire, Osita, les gens nous regardaient de la manière habituelle à cause de notre taille, mais nous avions la détermination de réussir ensemble à Nollywood, et tout a fonctionné pour nous. »

