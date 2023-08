Chine: une prime désormais offerte aux jeunes mariés si la mariée a moins de 25 ans

Pour contrer la baisse alarmante du taux de natalité et l’inquiétant vieillissement de sa population, la Chine a mis en place de nouvelles mesures incitatives, dont une prime de 1 000 yuans (137 dollars) qui sera désormais offerte aux couples dont la mariée a 25 ans ou moins.

En chine, les jeunes mariés auront désormais une prime de 1 000 yuans (137 dollars) si la femme a moins de 25 ans. Cette mesure, annoncée récemment dans le comté de Changshan, a pour objectif d’encourager les mariages précoces et la procréation chez les jeunes couples, dans un contexte de préoccupation grandissante quant aux enjeux démographiques du pays.

L’annonce a été publiée sur le compte WeChat officiel du comté de Changshan et rapportée par plusieurs médias dont The Guardian. Outre la prime accordée aux jeunes mariés, le gouvernement a également mis en place un ensemble de subventions visant à soutenir les familles ayant des enfants, notamment en matière de garde d’enfants, de fertilité et d’éducation.

Baisse inquiétante des mariages et des naissances en Chine

Cette nouvelle mesure survient alors que la Chine fait face à sa première diminution de population en six décennies et à un processus de vieillissement rapide de sa société. Bien qu’elle reste le pays le plus peuplé au monde avec 1,4 milliard d’habitants, le pays est confronté à des enjeux démographiques de plus en plus complexes. En 2022, la population a enregistré un déclin de 850 000 habitants, marquant la première baisse depuis 1961, d’après les données officielles publiées en juin dernier.

Dans le même temps, les taux de mariage ont atteint leur niveau le plus bas depuis 1986, avec 6,8 millions d’unions, soit une baisse de 800 000 mariages par rapport à l’année précédente, selon les données officielles publiées en juin. De plus, le taux de fécondité en Chine, déjà parmi les plus bas au monde, serait tombé à un record de 1,09 en 2022, d’après les médias d’État.

Les raisons derrière ce déclin de la natalité sont multiples et complexes. Les femmes chinoises font face à des coûts élevés de garde d’enfants et à la nécessité d’interrompre leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants. En outre, les inquiétudes économiques, les discriminations liées au genre et les stéréotypes traditionnels autour du rôle des femmes dans la famille et la société contribuent à la réticence des jeunes Chinois à se marier et à avoir des enfants.

Faut-il le rappeler, l’âge légal du mariage est fixé à 22 ans pour les hommes et 20 ans pour les femmes en Chine. Malgré cela, le nombre de mariages a diminué, en raison des politiques gouvernementales rendant plus difficile pour les femmes célibataires d’avoir des enfants.