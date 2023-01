Chine: une explosion dans une usine chimique fait au moins cinq morts

Une explosion dans une usine chimique du Nord-Est de la Chine a fait au moins cinq morts et huit disparus, a rapporté lundi la télévision d’État CCTV.

L’explosion est survenue dimanche après-midi dans une usine située dans le canton de Panshan, dans la province du Liaoning, a indiqué la télévision, selon qui l’incendie est sous contrôle. Des vidéos et photos publiées par CCTV montrent un épais nuage de fumée noire et des flammes s’élevant de l’usine, ainsi qu’un groupe de pompiers casqués à l’extérieur du bâtiment.

An explosion occurred at a chemical plant in NE China's Liaoning Province on Sun, with 2 killed, 12 missing, 4 seriously injured and 30 sustaining mild injuries; the injured have been moved to hospital & the fire is under control: CCTV pic.twitter.com/YEolXE8lje