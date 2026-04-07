Chine : un Français exécuté pour trafic de drogue irrite la France

La Chine a confirmé l’exécution de Chan Thao Phoumy, un homme de 62 ans de nationalité française d’origine laotienne condamné pour trafic de méthamphétamines, déclenchant une réaction officielle de Paris et ravivant les frictions diplomatiques entre les deux capitales. Arresté en 2005 lors d’un dispositif visant un réseau de fabrication et d’acheminement de stupéfiants autour de Canton, il avait d’abord été condamné à la réclusion à perpétuité en 2007 avant que sa peine ne soit portée à la peine capitale trois ans plus tard, selon des éléments rendus publics.

Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé sa « consternation » et dénoncé des irrégularités procédurales, notamment l’absence d’un avocat de la défense à la dernière audience, une situation qualifiée de violation des droits de la personne par le Quai d’Orsay. La diplomatie française a par ailleurs adressé ses condoléances à la famille du condamné et rappelé son opposition de principe à la peine de mort.

Du côté chinois, Pékin a justifié l’exécution en invoquant l’application stricte des lois nationales contre le trafic de stupéfiants et en assurant que les accusés sont traités « de manière égale quelle que soit leur nationalité ». Les autorités chinoises rappellent régulièrement que la détention de quantités conséquentes d’héroïne ou de méthamphétamines — notamment à partir d’un seuil de 50 grammes — peut entraîner des peines maximales, y compris la peine capitale.

Répercussions diplomatiques et contexte juridique

Le dossier de Chan Thao Phoumy s’inscrit dans un contexte de tensions répétées entre Paris et Pékin sur des sujets sensibles tels que les droits humains, la peine de mort, la situation à Hong Kong et au Tibet, ainsi que des différends en matière de cybersécurité et de souveraineté en mer de Chine méridionale. Les relations bilatérales, caractérisées par des échanges économiques importants, connaissent régulièrement des moments de crispation lorsque des décisions judiciaires touchent des ressortissants français.

Selon les informations disponibles, l’arrestation de 2005 concernait une organisation impliquée dans la production et la distribution de méthamphétamines, initialement localisée près de Canton avant que ses activités ne se déploient vers d’autres provinces. Les autorités judiciaires chinoises ont porté à la fois des accusations de fabrication, de possession et de trafic, qualifications qui, dans le droit pénal chinois, peuvent justifier des peines très sévères.

La confirmation de l’exécution par Pékin intervient alors que des ONG et plusieurs États européens dénoncent régulièrement l’opacité des procédures pénales dans les affaires sensibles, ainsi que l’absence parfois constatée d’accès effectif à la défense et aux voies de recours. Des cas similaires impliquant des ressortissants étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants ont, par le passé, donné lieu à des protestations diplomatiques et à des demandes d’éclaircissements auprès des autorités chinoises.