Chine – Russie: tête-à-tête entre Wang Yi et Sergueï Lavrov

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a accueilli son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Pékin en préparation de la visite du président russe Vladimir Poutine en Chine pour le troisième forum des « nouvelles routes de la soie ».

Lundi 16 octobre, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont rencontrés à Pékin, scellant ainsi le rapprochement continu entre la Chine et la Russie. Cette rencontre revêt une importance particulière en prévision de la visite prochaine du président russe, Vladimir Poutine, en Chine, où il participera au troisième forum des « nouvelles routes de la soie », un projet d’infrastructure majeur de la Chine visant à renforcer les liens commerciaux et économiques avec divers pays.

Les deux géants eurasiatiques partagent une vision commune visant à contrer ce qu’ils considèrent comme une hégémonie américaine croissante. Leurs relations se sont notablement resserrées ces dernières années, en particulier depuis l’intervention de la Russie en Ukraine. Pékin a refusé de condamner cette action, contribuant ainsi à renforcer les liens sino-russes.

Les discussions entre Wang Yi et Sergueï Lavrov ont probablement porté sur un large éventail de questions, y compris les intérêts économiques mutuels, les relations internationales et la situation géopolitique en constante évolution.

L’approfondissement des relations entre la Chine et la Russie a des répercussions significatives sur l’échiquier géopolitique mondial. Alors que les deux pays continuent de chercher à contrebalancer l’influence américaine, leur coopération dans divers domaines, notamment économique et militaire, suscite des inquiétudes dans certaines parties du monde.