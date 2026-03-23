Chine : offensive au Kenya, en Afrique du Sud et aux Seychelles pour sécuriser ses intérêts

Han Zheng, numéro deux de l’État chinois, a débuté une tournée en Afrique visant à renforcer la présence de Pékin sur le continent. Plus qu’un simple périple protocolaire, ce déplacement illustre une volonté claire : convertir les engagements pris lors du sommet Chine-Afrique de 2024 en réalisations concrètes.

La séquence de visites — Kenya, Afrique du Sud et Seychelles — n’a rien d’anodine. Le Kenya, point névralgique de l’Afrique de l’Est, demeure au centre des grands projets d’infrastructures, à l’image du chemin de fer reliant Mombasa à Nairobi et des discussions sur ses prolongements pour mieux desservir l’intérieur des terres.

L’Afrique du Sud, de son côté, représente la plus importante base industrielle du continent et le principal partenaire commercial chinois en Afrique. Sa place dans les enceintes internationales, du G20 aux BRICS, en fait un relais diplomatique de premier plan pour Pékin.

Les Seychelles occupent une position stratégique le long des routes maritimes de l’océan Indien, un emplacement clé pour le contrôle des flux commerciaux et énergétiques traversant la région.

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Une stratégie axée sur la continuité et l’exécution

Envoyer un haut responsable comme Han Zheng — sans la présence du président Xi Jinping — traduit une approche ciblée : maintenir la momentum diplomatique en s’appuyant sur des représentants de rang élevé capables de nouer des relations opérationnelles avec les autorités locales.

Le cœur de la démarche dépasse les annonces symboliques. Il s’agit désormais de mettre en place les financements, d’avancer des projets industriels et d’engager la construction d’infrastructures décidées précédemment, afin que les promesses se traduisent par des chantiers visibles et des échanges économiques effectifs.

En multipliant les rencontres avec des responsables exécutifs et des successeurs potentiels, Pékin cherche à garantir la pérennité de ses partenariats, quelles que soient les évolutions politiques nationales, et à consolider son rôle d’acteur majeur du développement africain.