Chine: L’incendie d’une usine fait une trentaine de morts au centre du pays

Un incendie qui s’est déclaré, hier, lundi 21 novembre en fin d’après-midi, dans une usine du centre de la Chine a fait au moins 38 morts rapportent les médias chinois.

Le journal officiel chinois Henan Daily a publié mardi 22 novembre que deux nouveaux corps ont été retrouvés à la suite de l’incendie de l’usine d’Anyang, dans la province du Henan. Cette nouvelle découverte macabre porte désormais le nombre de morts à 38, précise le média.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Selon CCTV, les résultats de l’enquête préliminaire ont permis à la police de procéder à l’arrestation de plusieurs suspects en lien avec cet incendie, qui a pris près de sept heures aux pompiers pour maitriser le feu. A en croire la même source, l’incendie aurait été provoqué par des travaux sur l’alimentation électrique. « Cela est dû à des travaux de soudures électrique, les travailleurs ont enfreint les mesures de sécurité », rapporte le média.

Pour rappel, la Chine a connu ces dernières années une série d’accidents industriels qui ont fait des dizaines de morts, ce qui suscite des inquiétudes. En 2015, au moins 173 personnes sont mortes après une série d’explosions dans un entrepôt de produits chimiques dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord du pays.

En octobre 2021, au moins trois personnes ont été tuées et plus de 30 blessées dans une puissante explosion dans un restaurant de la ville de Shenyang, dans le nord-est du pays. L’explosion de gaz s’est produite dans un immeuble à usage mixte résidentiel et commercial.