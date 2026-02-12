Chine : les émissions de CO2 stables voire en légère baisse en 2025, selon une étude

Une étude du Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), relayée jeudi 12 février par le site spécialisé Carbon Brief, indique que les émissions de dioxyde de carbone de la Chine ont globalement stagné en 2025 par rapport à 2024, avec même une légère tendance à la baisse.

Une étude du Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), relayée jeudi 12 février par le site spécialisé Carbon Brief, indique que les émissions de dioxyde de carbone de la Chine ont globalement stagné en 2025 par rapport à 2024, avec même une légère tendance à la baisse.

Les chercheurs du Crea estiment une réduction probable de l’ordre de 0,3% pour l’année 2025. Toutefois, ils insistent sur le caractère provisoire de cette estimation et refusent d’affirmer catégoriquement qu’il s’agit d’un recul durable.

La prudence s’explique notamment par les marges d’erreur liées à certaines séries de données, en particulier celles concernant la consommation de charbon, un élément majeur dans le calcul des émissions globales. Lauri Myllyvirta, chercheur au sein du Crea, a souligné ces incertitudes en rappelant qu’il est encore trop tôt pour parler d’une tendance confirmée.

Incertaine progression et limites des chiffres

La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, reste au centre de l’attention internationale dès lors que de légers mouvements de ses émissions apparaissent dans les bilans. Les estimations annuelles reposent sur des données énergétiques et des modèles qui peuvent être affectés par des révisions ou des lacunes de comptabilisation, rendant délicate toute interprétation immédiate.

Pour le Crea, la faible baisse envisagée en 2025 pourrait traduire un début d’inflexion ou, au contraire, relever d’ajustements statistiques une fois que des séries plus complètes seront disponibles. Les auteurs de l’étude appellent donc à la prudence avant de déterminer si la trajectoire des émissions chinoises amorce un retournement structurel ou si elle se limite à une fluctuation à court terme.