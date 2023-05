Chine: le président érythréen Isaias Afwerki accueilli en grande pompe par Xi Jinping

- Publicité-

A l’invitation du président chinois, Xi Jinping, le président Isaias Afwerki, de l’Etat d’Erythrée, a entamé une visite d’Etat en Chine, ce 15 mai.

Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu lundi avec le président de l’État d’Érythrée, Isaias Afwerki, à Beijing. Saluant la profonde amitié traditionnelle entre la Chine et l’Érythrée, M. Xi a déclaré que les deux pays célébreront le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques le 24 mai et qu’au cours des 30 dernières années, la Chine et l’Érythrée se sont toujours fait confiance et se sont soutenues mutuellement.

La Chine considère et développe les relations bilatérales avec l’Érythrée dans une perspective stratégique et à long terme, et est un ami fiable de l’Érythrée, a déclaré M. Xi. Face à la situation internationale actuelle, pleine d’instabilité et d’incertitude, des relations saines entre la Chine et l’Érythrée servent non seulement les intérêts communs et à long terme des deux pays, mais sont également d’une grande importance pour la paix régionale et l’équité et la justice internationales, a déclaré M. Xi, s’engageant à faire progresser le partenariat stratégique entre la Chine et l’Érythrée.

La Chine apprécie l’adhésion de longue date de l’Érythrée à une politique étrangère indépendante, soutient fermement l’Érythrée dans l’exploration d’une voie de développement adaptée à ses conditions nationales, soutient fermement l’Érythrée dans la sauvegarde de sa souveraineté, de sa sécurité et de ses intérêts de développement, et s’oppose à l’ingérence extérieure dans les affaires intérieures de l’Érythrée et à l’imposition de sanctions unilatérales, a déclaré le président chinois.

M. Xi a déclaré que la Chine était prête à partager son expérience avec l’Érythrée en matière de gouvernance nationale, à s’opposer conjointement à l’unilatéralisme et à l’intimidation, et à sauvegarder les intérêts communs des deux pays et d’autres pays en développement. « La Chine est prête à travailler avec l’Érythrée pour faire avancer la coopération mutuellement bénéfique et réaliser le développement commun à travers divers cadres et plates-formes, tels que l’initiative « la Ceinture et la Route », le Forum sur la coopération sino-africaine et les Perspectives de paix et de développement dans la Corne de l’Afrique », a déclaré M. Xi.