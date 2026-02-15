Chine : Exemption de visa confirmée pour les visiteurs canadiens et britanniques à partir du 17 février

Le ministère chinois a indiqué dimanche 15 février qu’à compter du mardi suivant, les ressortissants canadiens et britanniques pourront entrer en Chine sans nécessité de visa. Cette décision confirme des annonces précédentes faites par les dirigeants de ces deux pays après leurs visites officielles à Pékin.

Le ministère chinois a indiqué dimanche 15 février qu’à compter du mardi suivant, les ressortissants canadiens et britanniques pourront entrer en Chine sans nécessité de visa. Cette décision confirme des annonces précédentes faites par les dirigeants de ces deux pays après leurs visites officielles à Pékin.

Selon la note officielle, la mesure concerne les détenteurs de passeports ordinaires délivrés par le Canada et par le Royaume‑Uni. Elle couvre plusieurs motifs de déplacement : missions professionnelles, séjours touristiques, rencontres familiales ou amicales, échanges ou transit.

La durée maximale autorisée est fixée à 30 jours pour chaque entrée sur le territoire chinois, et la dérogation restera applicable jusqu’au 31 décembre, précise le ministère des Affaires étrangères.

Publicité

Modalités pratiques