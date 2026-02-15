Chine : Exemption de visa confirmée pour les visiteurs canadiens et britanniques à partir du 17 février
Le ministère chinois a indiqué dimanche 15 février qu’à compter du mardi suivant, les ressortissants canadiens et britanniques pourront entrer en Chine sans nécessité de visa. Cette décision confirme des annonces précédentes faites par les dirigeants de ces deux pays après leurs visites officielles à Pékin.
Le ministère chinois a indiqué dimanche 15 février qu’à compter du mardi suivant, les ressortissants canadiens et britanniques pourront entrer en Chine sans nécessité de visa. Cette décision confirme des annonces précédentes faites par les dirigeants de ces deux pays après leurs visites officielles à Pékin.
Selon la note officielle, la mesure concerne les détenteurs de passeports ordinaires délivrés par le Canada et par le Royaume‑Uni. Elle couvre plusieurs motifs de déplacement : missions professionnelles, séjours touristiques, rencontres familiales ou amicales, échanges ou transit.
La durée maximale autorisée est fixée à 30 jours pour chaque entrée sur le territoire chinois, et la dérogation restera applicable jusqu’au 31 décembre, précise le ministère des Affaires étrangères.
Modalités pratiques
Les autorités invitent toutefois les voyageurs à se tenir informés des modalités concrètes et des conditions d’entrée auprès des représentations diplomatiques ou consulaires, notamment en ce qui concerne la validité du passeport et les éventuelles formalités complémentaires. Cette ouverture vise à faciliter les déplacements de courte durée entre la Chine, le Canada et le Royaume‑Uni après les récents échanges bilatéraux.