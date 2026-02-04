Chine : Après un appel qualifié d’«excellent», Donald Trump dit que la relation avec Xi Jinping est «extrêmement bonne»

Donald Trump a affirmé que les relations entre Washington et Pékin, ainsi que son lien personnel avec le président chinois, se portaient « extrêmement bien » à l’issue d’un entretien téléphonique qu’il a qualifié d’« excellent ».

Selon le président américain, la conversation a été longue et détaillée, abordant un large éventail de dossiers majeurs. Il a notamment évoqué les échanges commerciaux, les questions de défense et son projet de visite en Chine programmé pour avril, qu’il a dit attendre avec impatience.

Parmi les autres thèmes évoqués figurent la situation à Taïwan, le conflit entre la Russie et l’Ukraine, la crise en Iran, ainsi que les achats d’énergie par la Chine auprès des États-Unis. M. Trump a aussi mentionné un accord potentiel portant sur une montée des acquisitions de produits agricoles américains.

Détails chiffrés et porte-parole

Dans sa publication sur Truth Social, le président a précisé que la Chine envisagerait d’augmenter ses commandes de soja, à hauteur de 20 millions de tonnes pour la saison en cours. Il a par ailleurs fait état d’un intérêt chinois pour l’achat de pétrole et de gaz américains.

Le ton employé par M. Trump met en lumière une volonté d’apparaître comme un interlocuteur apaisant capable de renouer un dialogue bilatéral sur des sujets sensibles. Les points mentionnés — commerce, énergie, sécurité régionale et agriculture — seront à suivre dans les prochains jours pour vérifier leur application concrète.