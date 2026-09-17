Cheveux : en 2026, le volume compte autant que la longueur

Gagner des centimètres ne suffit plus lorsque les pointes s’affinent. Au Nigeria , Fashion Police Nigeria met en avant ce 17 septembre une tendance qui privilégie des longueurs visuellement plus pleines et une casse mieux maîtrisée. L’intérêt est immédiat pour les cheveux bouclés ou crépus, puisqu’il s’agit de conserver du corps jusqu’aux pointes.

La nuance est importante. La densité naturelle dépend en partie du nombre de follicules et de l’épaisseur des fibres, deux paramètres qu’un soin cosmétique ne transforme pas à volonté. En revanche, des longueurs qui cassent régulièrement peuvent donner des pointes plus fines même lorsque les racines continuent de pousser. C’est ce décalage qui explique qu’une chevelure plus courte puisse parfois paraître plus fournie qu’une chevelure très longue.

Le geste le plus visible peut être la coupe. Des pointes coupées sur une ligne plus nette donnent souvent une silhouette plus compacte, tandis que des dégradés très marqués retirent de la matière lorsque la densité de départ est faible. Sur cheveux texturés, le volume vient aussi de la forme naturelle des boucles et des coils. L’objectif n’est pas de fabriquer une densité qui n’existe pas, mais de préserver ce qui est déjà présent.

La chaleur mérite la même retenue. L’American Academy of Dermatology conseille de limiter sèche-cheveux très chaud, fer à lisser et fer à boucler, de privilégier des températures basses ou moyennes et d’utiliser une protection thermique. Ce sont des détails moins spectaculaires qu’un sérum présenté comme accélérateur de pousse, mais ils jouent directement sur la conservation des longueurs déjà acquises.

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Le palmarès Best of Beauty 2026 publié le 17 septembre par Allure montre aussi combien la routine capillaire s’est fragmentée. Parmi ses 47 lauréats, le magazine distingue séparément cheveux fins, secs, abîmés, colorés, bouclés ou crépus, ainsi que des soins du cuir chevelu. Le message commercial ne se résume plus à faire pousser les cheveux. Il consiste davantage à choisir un soin en fonction de la texture, de l’état des longueurs et du résultat recherché.

Côté entretien, l’American Academy of Dermatology recommande de choisir la fréquence de shampoing selon le type de cheveux et l’état du cuir chevelu, puis de concentrer le shampoing sur les racines plutôt que sur toutes les longueurs. Après le lavage, le conditionneur aide au démêlage. Pour les cheveux épais, bouclés ou crépus, l’académie recommande un peigne à dents larges et conseille de démêler pendant que le conditionneur est encore posé, avant le rinçage.