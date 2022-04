Cherté de la vie au Bénin: « C’est pour un temps », Louis Vlavonou exhorte le peuple à la patience

Face à la cherté de la vie qui sévit depuis plusieurs mois, le président Louis Vlavonou exhorte le peuple béninois à la patience. Dans un entretien accordé à la télévision privée Eden Tv, le premier responsable du parlement pense que les choses vont s’arranger au fil du temps.

Selon Louis Vlavonou, le Bénin n’est pas le seul pays concerné par la hausse des prix des produits de première nécessité. Il situe la crise dans un contexte mondial, et fait savoir que le cas du Bénin est encore mieux. « La vie est chère, mais nous sommes encore mieux lotis que d’autres. Nous allons exhorter le peuple à la patience. C’est pour un temps. Ça va passer et nous allons encore retrouver notre joie de vivre », a-t-il déclaré.

Le parlementaire a noté que les efforts fournis par le gouvernement pour juguler la crise. Louis Vlavonou rappelle que c’est 80 milliards de francs CFA qui ont été éjectés dans plusieurs mesures sociales pour maîtriser le prix des denrées sur trois mois. « Nous espérons que d’ici trois mois, d’autres conditions permettront de ramener les prix encore à la baisse », a-t-il dit.

Le prix de certains produits selon les mesures du gouvernement

Au cours du conseil des ministres du mercredi 23 Mars 2022, le gouvernement a fixé le prix de plusieurs produits de grandes consommations. Ainsi, les prix de l’huile passent de 30 000 francs CFA à 25 424 francs CFA (soit 1 017 francs CFA le litre au détail au lieu de 1 200 francs CFA) pour l’huile de coton locale ; 27 500 francs CFA à 23 305 francs CFA (soit 932 francs CFA le litre au détail au lieu de 1 100 francs CFA) pour l’huile de palme raffinée locale ; 27 500 francs CFA à 23 305 francs CFA (soit 932 francs CFA le litre au détail au lieu de 1 100 francs CFA) pour l’huile de palme raffinée importée.

Le sac de 50 kg de riz ordinaire passe de 20 500 francs CFA à 18 450 francs CFA. La farine de blé importée passe de 25 000 francs CFA à 20 000 francs CFA le sac de 50 kg et de 23 500 francs CFA à 19 915 francs CFA à Cotonou. Ce qui justifie le maintien du prix du pain à 125 francs CFA pour la baguette de 160 g et 150 francs CFA pour la baguette de 200 g ».

Le prix du ciment par département …

Cotonou / Atlantique-Littoral : 75.000 FCFA ;

Porto-Novo/ Ouémé-Plateau : 74.000 FCFA ;

Comè/ Mono-Couffo : 77.000 FCFA ;

Parakou/ Borgou : 82.000 FCFA ;

Djougou/Donga : 82.000 FCFA ;

Natitingou / Atacora : 85.000 FCFA ;

Kandi / Alibori : 85.000 FCFA ;

Malanville/Alibori : 90.000 FCFA.

Les mesures du gouvernement en difficulté sur le marché

Les mesures prises en Conseil des ministres par le gouvernement face à la crise ont du mal à s’appliquer sur le marché. Malgré les appels et mises en garde des autorités, certains commerçants continuent d’appliquer les anciens.

Les missions de contrôle des Directions départementales du commerce ont permis de verbaliser et de sanctionner certains commençants. Des boulangeries et dépôt de ciments ont été fermés et les promoteurs convoqués.