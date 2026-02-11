Chelsea pourrait titulariser Mamadou Sarr face à Hull City en FA Cup

De retour dans l’effectif londonien après son prêt à Strasbourg, Mamadou Sarr pourrait être aligné d’entrée par Chelsea cette semaine. L’opportunité se présente lors du 4e tour de la FA Cup, programmé vendredi 13 février contre Hull City.

Le technicien des Blues, Liam Rosenior, a laissé entendre que le défenseur de 20 ans fait partie des options pour démarrer la rencontre. Selon l’entraîneur, Sarr doit encore retrouver ses automatismes avec le groupe mais son profil et sa connaissance du staff le placent en bonne position pour obtenir du temps de jeu.

Rappelé de son prêt avant la fin prévue de la saison, le joueur revient pour renforcer un secteur affecté par plusieurs absences. Chelsea compense depuis plusieurs semaines des indisponibilités et a encore subi un coup dur récemment avec la blessure de Marc Cucurella lors de la réception de Leeds United en championnat.

