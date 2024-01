Chassé du Niger, plus rien ne va entre Syvain Itté et le Quai d’Orsey

- Publicité-

y aurait-il des tensions entre l’ambassadeur du Niger, Sylvain Ité, et les autorités françaises ? Cette question fait polémique depuis la révélation du journal français Canal Enchaîné sur la censure de son livre par le Quai D’orsay.

Selon les informations, il voulait, à travers son livre intitulé « Au cœur de la diplomatie française en Afrique », raconter son expérience diplomatique au Niger. Selon un porte-parole des Éditions du Rocher, le Quai D’orsay aurait émis un véto sur l’apparition du livre de Sylvain Ité à travers une lettre. La secrétaire générale du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Anne-Marie des Côtes, a interdit la publication de ce livre, initialement prévu pour paraître le 13 mars 2024.

« Ce texte comporte de nombreuses informations sur des sujets exclus du droit à la communication, qui ne peuvent être divulgués que par décision expresse de l’autorité hiérarchique. De nombreuses informations sur le dispositif français de gestion de crise, vos échanges avec les autorités françaises, comme avec les acteurs nigériens, le rôle, les motivations et la personnalité de vos interlocuteurs, et d’une façon plus générale, la conduite de notre politique extérieure. Certains de ces éléments sont sensibles et sous votre plume ne pourraient qu’être perçus comme exprimant le point de vue des autorités françaises. « Ce projet me semble présenter plus de risques que d’avantages pour notre communication », pouvait-on lire dans la lettre.