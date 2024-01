Charlotte Dipanda: la diva camerounaise annonce une bonne nouvelle à ses fans 01 an après son mariage

- Publicité-

Après un an de mariage, la chanteuse Camerounaise Charlotte Dipanda fait une belle annonce à sa communauté de fans. Elle va renouer avec les spectacles.

Après avoir convolé en justes noces avec Fernand Lopez, l’ancien combattant de MMA, la star camerounaise de la musique, Charlotte Dipanda a disparu un peu de la scène afin de bien s’occuper de son foyer, mais aussi de son prince charmant. Mais durant ces périodes, la diva camerounaise a sorti des singles tels que « On s’en fou » et « King na Queen ». Elle a également collaboré avec son homologue camerounais Salatiel sur le titre « Closer ».

Pratiquement un an après son mariage, Charlotte Dipanda a décidé de reprendre le chemin des salles de spectacles. Et la date choisie par la chanteuse fait quelques jours avant la célébration de son premier anniversaire de mariage. Une manière donc choisie par la Diva pour fêter ses noces de Coton. « Coucou à tous mes fans parisiens et des environs. On va commencer l’année avec une magnifique surprise. J’ai hâte de vous retrouver sur scène le 12 Avril 2024 aux Folies Bergère. Vous m’avez tellement manquée » a écrit Charlotte Dipanda toute heureuse sur sa page Facebook.

Pour rappel, Charlotte Dipanda a scellé son mariage civil le samedi 15 avril 2023 avec son compagnon de longue date et ancien combattant de MMA, Fernand Lopez cinq mois après avoir célébré son mariage traditionnel au Cameroun.