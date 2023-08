« Chaque 12 août, je ferai un… » Safarel Obiang prend une grande décision en hommage à Dj Arafat

En plein concert au palais de la culture de Treichville ce 12 août, en présence de Tina Glamour pour rendre hommage à Dj Arafat, le renommé artiste du coupé-décalé Safarel Obiang a annoncé une heureuse nouvelle à tous les chinois.

Le monde du coupé-décalé s’est une fois de plus unifié pour honorer la mémoire de l’icône légendaire Ange Didier Houon, plus connu sous le nom d’Arafat DJ, à l’occasion du quatrième anniversaire de son décès le 12 août dernier. Cet événement mémorable a été marqué par un hommage touchant de la part de l’artiste Safarel Obiang, qui a pris une décision significative pour soutenir la famille du regretté Arafat DJ.

Lors d’un concert émotionnel empreint de nostalgie ce samedi au palais de la culture de Treichville, Safarel Obiang a offert un moment exceptionnel en invitant Tina Glamour, la mère d’Arafat DJ, sur scène. Ce moment d’une rare intensité a suscité une vague d’émotions parmi les fans présents, rappelant l’impact durable d’Arafat DJ sur la scène musicale.

Cependant, ce n’était pas la seule surprise de la soirée. Safarel Obiang a annoncé avec une sincère émotion qu’il va désormais poser un acte significatif chaque 12 août pour honorer la mémoire de son regretté mentor. « Désormais chaque 12 Août j’organiserai un concert pour Dj Arafat, et une partie des gains ira à Maman Tina Glamour et ses petits enfants. Afin de l’aider dans ses différentes charges. Elle n’est pas seulement la maman de notre Daïshikan, mais également notre maman à toutes et à tous. », a-t-il déclaré.

Cette initiative, portée par l’artiste, vise à alléger le fardeau de responsabilités de Tina Glamour, tout en célébrant la figure maternelle qu’elle incarne pour la communauté du coupé-décalé.

