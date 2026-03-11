Chantal Ladesou ouvre les portes de sa maison rupestre et y vit en toute simplicité

Chantal Ladesou , 77 ans, retrouve son personnage de la Colonelle dans la série Maison de retraite et partage des confidences sur le tournage et sa vie hors plateau, entre projets artistiques et retraite varoise. Dans une longue interview accordée à Télé 7 Jours, l’actrice et humoriste revient sur ses prises de risque sur les plateaux et sur son attachement à une résidence secondaire atypique à Ramatuelle.

Chantal Ladesou, 77 ans, retrouve son personnage de la Colonelle dans la série Maison de retraite et partage des confidences sur le tournage et sa vie hors plateau, entre projets artistiques et retraite varoise. Dans une longue interview accordée à Télé 7 Jours, l’actrice et humoriste revient sur ses prises de risque sur les plateaux et sur son attachement à une résidence secondaire atypique à Ramatuelle.

Interrogée au sujet de son rôle de la Colonelle, Chantal Ladesou explique que son personnage est « cloué dans un fauteuil roulant », une contrainte qui ne l’empêche pas d’afficher son tempérament voltigeur sur le tournage. « Aussitôt que j’entendais ‘moteur’, je fonçais à toute berzingue, au mépris de toute prudence. J’ai atterri dans le potager. J’ai un côté casse-cou. Après tout je joue une militaire à la retraite », confie-t-elle à nos confrères de Télé 7 Jours.

À 77 ans, l’artiste ne semble pas prête à mettre un terme à sa carrière au cinéma et à la télévision. Outre ses engagements professionnels, elle trouve dans le Sud de la France un lieu de ressourcement où elle passe du temps en famille et avec ses amis, entre soleil et paysages méditerranéens.

Chantal Ladesou propriétaire d’une « grotte » à Ramatuelle

Selon des informations publiées par Gala et relayées par Grazia, Chantal Ladesou possède à Ramatuelle une maison singulière décrite comme une « grotte » ou une demeure « taillée dans le roc ». Située dans les hauteurs de la commune du Var, cette résidence secondaire offrirait une grande simplicité et une vue sur la mer Méditerranée, éléments avancés comme motifs de son installation dans la région.

L’actrice souligne le choix du Sud comme refuge prisé par de nombreux compatriotes : « Vous n’imaginez pas le nombre de copains qui ont déménagé dans le Sud. Ici, il y a une grande communauté de Nordistes et de Belges. Comme je le dis souvent, ils sont venus sécher sur les rochers », a-t-elle déclaré à Gala, justifiant en partie son attachement à cette zone géographique.

Chantal Ladesou évoque également la transmission familiale et l’affection pour le territoire : elle dit que sa mère « adorait ce triangle varois : La Garde-Freinet, Ramatuelle et Saint-Tropez » et qu’elle a gardé une nostalgie de ce Sud d’après-guerre, marqué par des figures comme Brigitte Bardot et des écrivaines comme Colette, référence à une époque et à un imaginaire qui ont influencé son attachement à la région.

