Chantal Goya lance «Allez vous faire voir» après son duo avec Patrick Sébastien

France 2 a consacré, le jeudi 12 mars, un numéro de Complément d’enquête à Patrick Sébastien, sous le titre « Patrick Sébastien : profession provocateur ». Le magazine est revenu sur la carrière, les prises de position et les polémiques de l’ancien animateur, en insistant sur un incident survenu l’été dernier dans un camping naturiste, décrit par le reportage comme un mime d’un acte sexuel ayant entraîné une enquête pour exhibition sexuelle.

France 2 a consacré, le jeudi 12 mars, un numéro de Complément d’enquête à Patrick Sébastien, sous le titre « Patrick Sébastien : profession provocateur ». Le magazine est revenu sur la carrière, les prises de position et les polémiques de l’ancien animateur, en insistant sur un incident survenu l’été dernier dans un camping naturiste, décrit par le reportage comme un mime d’un acte sexuel ayant entraîné une enquête pour exhibition sexuelle.

Le documentaire diffusé par la chaîne publique s’est attaché à dresser le portrait de l’artiste et à retracer plusieurs épisodes controversés de sa trajectoire médiatique et politique. Parmi eux, France 2 a mis en lumière un passage de spectacle au Cap d’Agde qui, selon le reportage, a donné lieu à des poursuites judiciaires après la plainte d’une spectatrice. Le sujet a été présenté comme emblématique des méthodes provocatrices de Patrick Sébastien et de la manière dont celles-ci ont alimenté débats et procédures.

Interrogé par le journaliste Tristan Waleckx à la suite de la diffusion, Patrick Sébastien a vivement contesté le montage et les conclusions du reportage. Le septuagénaire a déclaré qu’il n’y avait “pas de plainte” à son encontre dans l’affaire du Cap d’Agde et a affirmé que son geste sur scène était mimé. Il a imputé la responsabilité à la spectatrice visée dans le reportage, évoquant la possibilité d’avoir dû interrompre le spectacle et de porter plainte, et indiquant vouloir faire part de ces éléments au procureur.

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Réactions publiques et soutien d’artistes

Dans ses prises de parole, Patrick Sébastien a qualifié le numéro de Complément d’enquête de “festival de manipulation”, dénonçant des « trucs bidons » et refusant de reconnaître un travail journalistique derrière le portrait. Il a accusé la direction du groupe France Télévisions d’avoir commandé le sujet, citant nommément la présidente Delphine Ernotte, et a utilisé une formule grossière pour qualifier ce qu’il considère comme une attaque personnelle.

Parallèlement, des soutiens se sont manifestés, parmi lesquels la chanteuse Chantal Goya, citée dans le reportage et dans diverses réactions publiques. Les deux artistes, qui ont collaboré à plusieurs reprises à la télévision, se sont retrouvés en avril sur le plateau de l’émission radiophonique Les Grosses Têtes (RTL) où un échange et un duo ont eu lieu. Lors de cette intervention, les artistes ont entonné un passage de chanson évoqué dans le reportage et Chantal Goya a ponctué la prestation par une interjection rapportée par la presse : “Allez vous faire voir”.

Le documentaire de France 2 et les réactions publiques de Patrick Sébastien ainsi que de ses proches constituent les éléments rapportés à ce stade dans les médias suite à la diffusion du numéro du 12 mars.