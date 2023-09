Bénin – Championnat national de tennis 2023: près de 250 joueurs planchent ce lundi

-Publicité-

Prévu pour durer 5 jours, l’édition 2023 du championnat national de tennis s’ouvre ce lundi 4 septembre 2023. Près de 250 compétiteurs sont en course pour le Graal suprême.

Les courts de tennis du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et l’Académie Darboux à Cotonou seront cette semaine le théâtre du ballet incessant de la petite balle jaune. Les deux sites vont en effet abriter l’édition 2023 du championnat national de tennis qui s’ouvre ce lundi.

Placé sous l’égide du comité exécutif de la FBT présidé par Jean-Claude Talon, le tournoi regroupe plus d’une centaine de compétiteurs qui animeront cette phase finale du 4 au 9 septembre prochain.

Ils sont en fait près de 250 joueurs, répartis dans douze catégories, tant chez les filles que chez les garçons. Ces athlètes s’engageront avec détermination dans l’espoir de décrocher le titre national à l’issue de cette compétition acharnée.

Les catégories comprennent les 10 ans et moins (Filles et Garçons), les 12 ans et moins (Filles et Garçons), les 14 ans et moins (Filles et Garçons), les 16 ans et moins (Filles et Garçons), les 18 ans et moins (Filles et Garçons), ainsi que la catégorie des seniors (Dames et Hommes).

A noter que tous les joueurs présents à cet évènement ont dû décrocher leur billet qualificatif lors des championnats départementaux, qui se sont tenus du 29 au 30 août dernier, sous l’égide des ligues départementales.

