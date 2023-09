Championnat départemental Atlantique-Littoral de tennis: tous les qualifiés pour la phase nationale

La Ligue Atlantique/Littoral connait désormais ses représentants pour la phase national du championnat de tennis du Bénin. Les 52 ambassadeurs ont été choisis à l’issue du tournoi départemental tenu du mardi 29 au jeudi 31 août 2023.

Grande favorite pour le championnat national de tennis, la Ligue Atlantique/Littoral sera également à la phase finale de cette édition qui aura lieu du 04 au 09 Septembre 2023 au Stade Charles De Gaulle à Porto-Novo et à l’Académie Darboux à Cotonou. Les 52 représentants de cette Ligue, devant prendre part à la compétition, ont été choisis à l’issue du tournoi départemental tenu du mardi 29 au jeudi 31 août 2023 dans les locaux de Bénin tennis clubs (Btc) d’Akpakpa-Dodome à Cotonou.

Ils étaient 148 candidats, venus des quatre coins du Bénin. Des poussins, des benjamins, des minimes, des cadets, des juniors ainsi que des seniors, répartis dans les catégories garçons/hommes et filles/dames. Trois jours de compétition au cours de laquelle les joueurs ont su faire preuve d’endurance physique et de stratégie pour tirer leur épingle du jeu. Chez les garçons, Christiano Saizonou (Btc), Michel Allowakinnou (Asd), Daniel Bonou (Btc), Pascal Codjo (Yatch) et Abibou Boladé (Yatch) ont décroché leur billet dans la catégorie des 10 ans et moins.

Le quadruplet Jean Segodo (El Dorada)-Hagan Seegodo (El dorado)-Stanislas Ekemon (Asd)-Christian Dhossou (Yatch) a été le vainqueur chez les seniors hommes. Au niveau des filles, Eléazard Honfoga (Btc), Harmonie Danhouan Yatch), Mirabelle Zannou (Asd) et Jeandelle Kodjo (Yatch) ont raflé les quatre tickets chez les juniors.

De belles prestations qui ont fait dire à Alphonse Gandonou que le tennis béninois « évolue ». « On est entrain de voir beaucoup de jeunes talents. On a vu Idolpho (13 ans) qui est entrain de s’imposer dans les 14 ans et moins (…) Aujourd’hui, on sent qu’il y a beaucoup de jeunes qui sont entrain de monter et qui va quand même nous donner quelques choses de beau demain« , a déclaré le directeur du tournoi aux journalistes.

Les qualifiés pour la phase finale du championnat national de tennis

Catégorie 10 ans et moins garçons (5 places) : Christiano Saizonou (Btc) ; Michel Allowakinnou (Asd) ; Daniel Bonou (Btc) ; Pascal Codjo (Yatch) ; Abibou Boladé (Yatch).

Catégorie 10 ans et moins filles (5 places) : Melissa Oussou (Btc) ; Abigaël Dhossou (Yatch) ; Bedia Houngbété (Ata) ; Gloria Bogninou (Asd) ; Grâce Saizonou (Ata).

Catégorie 12 ans et moins garçons (5 places) : Ivan Allowakinnou (Rso) ; Paul Segodo (El Dorado) ; Fardj Noudogbessi (Yatch) ; Vianney Kiki (Asd) ; Mawan Ide (Asd).

Catégorie 12 ans et moins filles (5 places) : Gisèle Honfoga (Btc) ; Peace Udensi (Btc) ; Nasirath Biaou ; Ketia Kpanou (Miros) ; Delic Zannougbo (Yatch).

Catégorie 14 ans et moins garçons (4 places) : Gilchrist Segodo (El dorado) ; Rodolph Agoun (Btc) ; Améand Danhouan (Yatch) ; Nobert Monnou (Btc).

Catégorie 14 ans et moins filles (4 places) : Togny Oussou (Btc) ; Amrath Moukaila (Asd) ; Michcath Gbemenou (Yatch) ; Géraldine Djeguedé (Yatch).

Catégorie 16 ans et moins garçons (4 places) : Pacôme Kakpo (Btc) ; Sidoine Fassinou (Asd) ; Précieux Gandonou (Btc) ; Bertin Tokpanou Yatch).

Catégorie 16 ans et moins filles (4 places) : Djemila Honvou (Btc) ; Dhalia Alao (Btc) ; Idjoma Udensi (Btc) ; Princesse Wanvemede (Btc).

Catégorie 18 ans et moins garçons (4 places) : Beni Gandonou (Btc) ; Mannel Alao (Btc) ; Marvis Houeto (Yatch) ; Achill Honvou (Asd).

Catégorie 18 ans et moins filles (4 places) : Eléazard Honfoga (Btc) ; Harmonie Danhouan Yatch) ; Mirabelle Zannou (Asd) ; Jeandelle Kodjo (Yatch).

Catégorie senior hommes (4 places) : Jean Segodo (El Dorada) ; Hagan Seegodo (El dorado) ; Stanislas Ekemon (Asd) ; Christian Dhossou (Yatch).

Catégorie senior dames (4 places) : Emeline Honfoga (Btc) ; Carmène Kpadonou (Btc) ; Gift Udensi (Btc) ; Emelienne Gankpotcheou (Btc).

