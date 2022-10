Chakhtar-Mudryk : « On connait bien les points faibles du Real Madrid »￼

L’attaquant du Chakhtar Donetsk, Mikhail Mudryk, s’est prononcé sur la rencontre de ce mercredi soir face au Real Madrid en Ligue des champions. Et pour le jeune ailier ukrainien, les Madrilènes ne sont pas imbattables.

Le Santiago Bernabeu sera ce mercredi soir le théâtre d’une rencontre sans doute alléchante entre le Real Madrid et le Chakhtar Donetsk. Un choc au sommet entre le leader du groupe F et son dauphin. Une occasion surtout pour Mikhail Mudryk de briller encore sur la scène continentale. Courtisé par les cadors européens pour ses prestations de hautes voltiges, le jeune ailier ukrainiens sera sans doute le grand danger de la défense espagnole.

Face à la presse, mardi, dans l’antre du Santiago Bernabeu, l’attaquant de 21 ans a affiché ses ambitions pour ce gros duel face à l’ogre merengue. « Nous connaissons bien les forces et les point faibles du Real Madrid et nous allons essayer de les exploiter. Nous devons analyser toutes les informations qui nous parviennent, nous avons vu plusieurs matchs du Real et nous connaissons leurs tactiques. Si nous entrons dans le match comme des fous, ce sera mauvais pour nous », a expliqué l’international espoir ukrainien.

« Je pense que seulement 20% de mon potentiel a été vu, je dois encore améliorer beaucoup de choses dans mon jeu. Ce n’est que le début, je dois travailler davantage », a affirmé Mudryk. « Notre objectif et notre ambition sont les mêmes que d’habitude, obtenir un bon résultat. Nous savons que ce sera difficile, mais ce sera une soirée spéciale. Nous voulons jouer du mieux possible et obtenir un bon résultat », a déclaré l’Ukrainien.

Le joueur a également fait l’éloge de Luka Modric, de retour dans le groupe madrilène après plusieurs semaines d’absence pour blessure musculaire. Le vétéran croate devrait même retrouver sa place de titulaire face à la formation ukrainienne. « Il est le directeur et le cœur de son équipe, et le système de jeu du Real Madrid dépend beaucoup de lui. Modric ou tout autre joueur de Madrid est très fort et puissant », a-t-il conclu.