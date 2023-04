«Cette perle unique…», réaction de Mahama Abdoul Fatah Cho après son mariage avec Konnie Touré

- Publicité-

L’animatrice ivoirienne Konnie Touré s’est mariée le jeudi 27 avril 2023 avec Mahama Abdoul Fatah Cho. A l’issue de leur union, son époux, le Taekwondoïste Mahama Abdoul Fatah Cho a réagi à leur mariage qui fait le tour du monde.

La plus convoitée des célibataires ivoiriennes s’est mariée jeudi dernier avec Mahama Abdoul Fatah Cho, champion de Taekwondo. A l’issue de la cérémonie, Mahama Abdoul Fatah Cho a réagi à ce mariage qui fait couler beaucoup d’encre et de salives.

« Je dis Merci à ma mère et à ma grand-mère pour avoir fait de moi, ce que je suis aujourd’hui. Je tiens aussi à dire Merci à mon beau-père et à ma belle-mère de m’avoir accepté et de me donner la chance d’épouser cette perle unique», a-t-il déclaré faisant allusion à son mariage avec Konnie Touré, 41 ans.

Mahama Abdoul Fatah Cho, ce Taekwondoïste qui a représenté à plusieurs reprises l’équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques est l’un des athlètes poids lourds les plus décorés de l’équipe de Grande-Bretagne.

Mahama Abdoul Fatah Cho a été deux fois champion du monde du Grand Prix et 5 fois champion national britannique. Fondateur de la Cho Time Academy, qui vise à avoir un impact positif sur la génération à venir, Mahama Abdoul Fatah Cho, 33 ans est ivoiro-britannique.

