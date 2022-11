« Cette faim te poussait à dénigrer ton mari, tu ne valais rien », Daysie choque Josée Delatour

Reçue sur l’émission Yvidéroshow ce vendredi 18 novembre 2022, Daysie a réglé ses comptes avec son ex-meilleure amie, la chanteuse Josée Delatour depuis leur conflit d’il y a quelques années.

Ce n’est plus la lune de miel entre Josée Delatour et Daysie. L’ex duo des meilleures amies les plus enviées en Côte d’Ivoire notamment dans le showbiz se regarde désormais en chien de faïence. Pour cause, Josée Delatour reproche à Daysie d’avoir profité de ses moments de galère pour prendre de l’ascendance sur elle après avoir détourné son mari.

« Je suis fière de n’avoir jamais géré le biz…

«Tu t’es jouée la gentille pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui j’ai faim, Je suis aînée de ma famille, contrairement à toi. J’ai des charges, je suis mère de deux enfants, dont je m’en occupe. J’ai tout un bagage et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie et changer de vie. Je suis fière de n’avoir jamais géré le bizi. Je suis fière de n’avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m’aurais présenté pour avoir de l’argent, j’ai gardé ma dignité et je suis toujours digne malgré ma famine, malgré peut-être le succès que je n’ai pas encore eu« , a déclaré Josée dans le face à face de l’émission Yvidéroshow.

Mais pour Daysie, le problème avec les personnes qui ont de petits cerveaux, dit-elle, c’est qu’elles ont tendance à penser que tout ce qu’elles imaginent est vrai. « Prétendre avoir de l’argent, jamais je ne l’ai fait, mais, même de loin en fait, je n’ai pas besoin de le dire, tout le monde sait que je n’ai pas faim. Toi effectivement, tu avais faim », a dénoncé Daysie qui accuse Josée Delatour d’avoir exposé son mari pour trouver à manger.

« Pour moi, tu ne valais rien… »

« C’est cette faim qui te poussait à être amie à tout le monde, à dénigrer ton propre mari chez les gens, c’est cette faim là qui te poussait à vouloir qu’on t’arrange quelques petit bizi, Vouloir te produire, c’est ma malédiction du bon samaritain, et je n’ai jamais vu quelqu’un dans la merde et l’abandonner », a-t-elle expliqué.

Daysie insiste que la chanteuse Josée Delatour est juste « aigrie » pour n’avoir pas profité d’elle comme elle l’aurait voulu. « Je n’ai pas ouvert mon ventre pour que tu puisses laper dedans, c’est ça qui t’a rendu aigrie. Je n’ai même pas remarqué que tu étais parti parce que pour moi tu ne valais rien du tout », a-t-elle lâché.

Yvidéro appelle à la paix mais …

Avant la fin de l’émission, l’humoriste et animatrice Yvidéro a donné des conseils aux ex-meilleures amies qu’elle a invité à faire la paix à travers une danse.

« Vous n’êtes pas obligées de redevenir les amies d’entre temps mais vous êtes obligées de vous respecter. Je souhaiterais qu’à partir de ce soir, ça finisse. N’alimentez plus cette haine. Donc, je vais demander à ce qu’on danse toutes les trois, vous ne pouvez pas me refuser ça. », a-t-elle proposé.

Malheureusement, toujours sous le choc, Daysie a décliné l’invitation. « Moi je n’ai pas d’énergie. Avec elle ? Non, non, désolée, je ne veux pas. Ça ne m’intéresse pas de danser avec elle », a-t-elle affirmé.