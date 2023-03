« Cette équipe n’a été qu’une déception », Philipp Lahm dézingue le PSG

Dans un édito publié par l’hebdomadaire Die Zeit, Philipp Lahm a sévèrement critiqué le Paris Saint-Germain, éliminé en 8è de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich.

Annoncé comme le favori ultime pour la victoire finale en début de saison, le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, qui a remporté la double confrontation (1-0, 2-0). Une nouvelle contre performances des Parisiens, qui n’étonne pas la légende bavaroise, Philipp Lahm. Dans un éditorial publié dans l’hebdomadaire allemand Die Zeit, l’ancien capitaine de l’équipe nationale allemande – qui a pris sa retraite en 2017 – a analysé sans compromis les faiblesses des leaders de la Ligue 1

« Le PSG peut rendre triste. A Munich, on n’a rien vu de la classe que cette équipe devrait avoir en raison de ses joueurs exceptionnels. Elle n’a été qu’une déception. Mais on n’était pas surpris, car l’élimination précoce du PSG de la Ligue des champions arrive tout le temps, écrit l’ancien latéral droit du Bayern, âgé de 39 ans. Ce club a un problème de fond. L’équipe joue de manière peu inspirée et offre au public des prestations au coup par coup« , a-t-il écrit avant de poursuivre en pointant du doigt le niveau de Marco Verratti.

« On peut le constater avec Marco Verratti. C’est en fait un bon footballeur, sûr de son jeu et fort dans les duels. Dans l’équipe italienne, championne d’Europe (en 2021), il comptait parmi les éléments importants. Sous le maillot du PSG, en revanche, il se surestime et n’a pas assimilé le rôle de milieu de terrain défensif qui apporte de la stabilité à son équipe. Il lui manque ainsi la connexion avec ses coéquipiers. Lors du match retour à Munich, il a perdu le ballon avant les deux buts encaissés. Il a ensuite crié à la faute, alors que même ses coéquipiers voyaient que tout s’était déroulé correctement. Il a pris beaucoup trop de risques dans des situations dangereuses.«

Philipp Lahm ne s’est pas arrêté là et a fracassé davantage le PSG, affirmant que le club n’a aucun collectif. « Verratti est un symbole pour le PSG, sacré champion du monde en 2014. Ni la défense, ni le milieu de terrain, ni l’attaque n’ont développé un sens du collectif et un sens des responsabilités concernant le résultat. Sergio Ramos, autrefois l’incarnation du défenseur central, montre encore ses talents, même à un âge avancé (36 ans). Mais il est isolé sur le terrain. Le PSG n’est pas une équipe« , a asséné l’ancien joueur du Bayern Munich.