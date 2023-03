Cette astuce des experts pour avoir une salle de bain qui sent toujours bon

Les toilettes et ou salles de bain font partie des pièces de la maison dont l’entretien est difficile. Malgré tout le soin que l’on leur porte, ils dégagent parfois de mauvaises odeurs, surtout quand les toilettes sont dans la salle de bain. Et cette odeur désagréable pourrait se répandre dans toute la chambre. Dans ces cas, l’on se retrouve dans l’obligation d’acheter des désodorisants hors prix pour parfumer sa chambre. Or il existe des astuces naturelles, pour palier à cela. Découvrez-en une dans cet article.

Pour vous débarrasser des mauvaises odeurs qui émanent de vos toilettes, nous avons pour vous cette astuce ignorée. De plus, vous pourrez l’utiliser pour les nettoyer en profondeur ! Pour cela, rien de plus simple. L’astuce consiste à verser du citron et du vinaigre blanc dans un spray vaporisateur, en suivant les étapes suivantes :

Versez une demie tasse de vinaigre blanc et de jus de citron dans votre flacon vaporisateur.

Mélangez les deux ingrédients afin d’obtenir une solution homogène.

Par la suite, vaporisez cette solution dans la cuvette des toilettes.

Laissez agir pendant un quart d’heure puis tirez la chasse d’eau et brossez les parois de la cuvette de vos WC.

Et voilà ! Grâce à ce désodorisant maison à base de citron et de vinaigre blanc, vos toilettes ne dégageront plus de mauvaises odeurs.

Le citron diffusera un parfum agréable et le vinaigre blanc absorbera les odeurs désagréables. De plus, ce dernier permettra d’éliminer le calcaire incrusté dans vos toilettes en effectuant un nettoyage en profondeur.