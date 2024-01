« C’était un petit buzz pour annoncer mon anniversaire… », Roseline Layo au sujet de sa supposée grossesse

- Publicité-

Comme annoncé au cours du mois de décembre 2023, Roseline Layo n’est pas enceinte de son troisième bébé. L’annonce a juste été faite pour attirer les attentions sur sa personne, vient de notifier la chanteuse.

La diva ivoirienne de la musique Roseline Layo a annoncé à sa communauté de fan le 21 décembre 2023, qu’elle est enceinte. « Je suis enceinte. Donc vous n’allez plus trop me voir sur les scènes, parce que je vais me reposer. C’est à cause de ma grossesse que j’ai un peu maigri. Je vais me reposer lorsque je serai dans les 6 ou 7 mois de grossesse. Mais pour le moment, je suis encore sur la scène. Ne vous inquiétez pas. J’ai encore la capacité de faire des concerts », avait-elle annoncé trois semaines après son magnifique concert « Tout en blanc », à l’Esplanade du Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville.

Un sentiment de joie mélangé à la déception s’est emparé de ses nombreux fans. Et pour cause, ces derniers n’allaient plus voir leur star préférée en prestation pendant un bon moment, mais heureux pour cette dernière qui attend son troisième bébé.

Roseline Layo n’est pas enceinte

Mais environ deux semaines après cette annonce surprenante et à la grande surprise de tout le monde, l’interprète du titre « Môgô Fariman » se ravise. « Dans ce milieu rempli de méchancetés est-ce qu’une femme peut venir annoncer publiquement sur la toile qu’elle est enceinte ? C’était un petit buzz pour annoncer mon anniversaire dans le mois décembre dernier », a-t-elle indiqué.



Elle a poursuivi en ajoutant : « Depuis un moment on ne trouve plus à redire sur mes tenues, on ne dit pas que Layo s’habille pas mal. Même à mon concert il n’y a pas eu de buzz autour. Personne n’a sorti de noise, personne n’a relevé des erreurs et manquements. Hors souvent les buzz, les injures sur les réseaux sociaux augmentent le nombre de nos abonnés. Et c’était aussi pour donner du contenu aux médias, qui en ont véritablement besoin. A peine j’ai annoncé que j’ai suis enceinte que cela a fait le tour des médias. Sinon faire un enfant actuellement ce n’est pas l’envie qui me manque », ajoute-t-elle.

Et pour conclure, elle a fait une précision importante. « En réalité, concevoir un enfant n’est pas ma priorité actuelle. Mon tout dernier fils n’a que deux ans. Si je tombe enceinte maintenant, cela pourrait entraver ma carrière. Souvent, ce que nous disons même en plaisantant peut se concrétiser… Tout est entre les mains de Dieu. Actuellement, la grossesse n’est pas au centre de mes préoccupations. Avec la grâce que Dieu nous a accordée en 2023, nous travaillerons dur pour continuer à progresser en 2024 », conclut Roseline Layo.