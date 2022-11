« C’était soit de la musique, soit du crime », Wizkid à cœur ouvert

Dans une longue interview accordée à The Guardian, Wizkid est revenu sur ses débuts dans l’Afropop. Et la superstar nigériane a souligné l’importance de la musique dans sa vie.

Propulsé au rang de star en 2010 avec la sortie de la chanson Holla at Your Boy suivi de son premier album studio, Wizkid est depuis un incontournable de l’Afro-pop. Déjà artiste à 11 ans, la superstar nigériane a commencé à s’essayer à la chose à l’église pentecôtiste de son grand-père où « lui et ses cousins ​​étaient des garçons de chœur », comme il le raconte dans une interview exclusive accordée à The Guardian.

Selon Big Wiz, il a grandi dans une «maison chaotique mais amusante» dominée par des femmes à Surulere en tant que plus jeune de 11 enfants et fils unique de sa mère. Il a expliqué que vivre à Surulere, un quartier bien que considéré comme une classe moyenne mais qui n’était pas dépourvu de criminalité, lui présentait deux options; se tourner vers la musique ou embrasser une vie de vices.

En tant que tel, Wizzy a renforcé le fait que la musique allait au-delà d’être juste un mari pour lui, mais un plan d’évasion pour éviter la vie du crime, c’est pourquoi il ne « blague » pas avec. « La musique était plus qu’un passe-temps pour moi, plus qu’un talent », dit-il. « C’était mon évasion. J’étais dans le capot. C’était soit [de la musique] ou se tournait vers le crime. C’est pourquoi je ne plaisante pas avec la musique » , a-t-il déclaré.

Avec sa voix suave à l’instar des artistes nigérianes, au moins les plus connues, Wizkid a acquis la notoriété internationale, notamment en 2016, par sa collaboration avec Drake sur un titre devenu un hit mondial, One Dance, numéro un dans 15 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. Il séduit par une africanité assumée et sophistiquée, mais se fait connaître également par des collaborations avec d’autres artistes, comme Drake mais aussi Beyoncé.