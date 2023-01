« Cet homme qui m’a humiliée, cet homme ingrat et … », Eunice Zunon de nouveau amoureuse ?

L’humoriste ivoirienne Eunice Zunon a rendu un hommage émouvant à un homme qui a occupé et qui occupe toujours une place très importante dans sa vie. Seulement, il est difficile d’identifier de quel homme il s’agit véritablement.

C’est un véritable casse-tête que Eunice Zunon a proposé aux internautes. L’humoriste a rendu hommage à un hommage qui a partagé sa vie et qui malgré tout reste gravé dans son cœur. « Cet homme qui n’a pas d’argent, que vous traitez de profiteur, cet homme qui m’a humiliée, cet homme ingrat et méchant, est celui qui m’a toujours soutenue comme il pouvait et à fond. Malgré tout, pendant que ceux que vous voyez bien pour moi à cause de leur fortune, leur éducation et leur grand Français me regardaient », a écrit telle une femme amoureuse Eunice Zunon sur son compte Snapchat.

Pour elle, le temps qu’il (l’homme en question) lui a donné et lui donne alors que lui-même se cherche plus qu’elle (Eunice Zunon) n’a pas de prix. Ce message se révèle être une équation à plusieurs inconnus. Même si certains internautes pensent qu’il pourrait s’agir de Tenor, il serait difficile de l’affirmer au regard de leur séparation brutale et de la scène de leur bagarre devenue virale sur les réseaux sociaux.

Mais, bien qu’il n’a pas un bon français, peut-on dire que le rappeur camerounais Tenor se cherche ? C’est d’ailleurs pourquoi, sur l’émission Showbuzz, le chroniqueur Ozone a ouvert la piste de son manager Hervé Kossonou qu’il n’a pas pu justifier.

Son analyse sur Eric Bédi n’a pas non plus convaincu. Ou alors, l’humoriste ivoirien prézident Veskaye serait-il l’ami ennemi dont parle Eunice Zunon? Dans l’un ou dans l’autre cas, cette énigme reste et demeure une équation que seule Eunice Pourrait résoudre.