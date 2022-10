 »C’est une guerre froide entre … », Emmanuelle Keita se lâche sur sa comparaison avec Emma Lohoues

Dans un entretien accordé à actu people, l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita a réagi a la comparaison qui est souvent faite entre l’actrice ivoirienne Emma Lohoues et elle.

Emmanuelle Keita et Emma Lohoues ont été révélées au grand public grâce à leur apparition en tant qu’actrices dans la série ivoirienne à succès » Class’A » diffusée dans les années 2000. Très souvent comparées, les deux femmes semblent ne pas être proches et n’ont d’ailleurs jamais été aperçues ensemble. Selon Emmanuel Kéita, il n’y a aucun rapprochement entre l’ex-compagne de DJ Arafat et elle.

«Ça ne m’intéresse pas de parler de cette comparaison que les fans font entre moi et Emma Lohoues », a-t-elle confié. Selon l’ex-femme de Peter 007, elle préfère ne pas être citée et encore moins comparée avec quelqu’un qu’elle ne fréquente pas.

« C’est une guerre froide entre les fans. Donc il faut poser la question aux fans. Moi ça ne m’intéresse pas. Je n’ai pas envie de parler de cette dame», a répondu cash, Emmanuelle Kéita.

Clash entre Emmanuelle Keita et Emma Lohoues

Et pourtant, mi décembre 2021, Emmanuelle Keita et Emma Lohoues s’étaient livrées à des clashes provoqués par Peter 007. Ce dernier a publié une déclaration audio de E Kéita, qui dénigrait Emma Lohoeus.

« Emma n’est pas plus belle que moi, parce que moi je travaille dur pour avoir ce que j’ai. Emma fait beaucoup de bizi mais moi je ne fait pas de bizi (..) Emma ne peut pas se mettre avec un gars comme toi (Peter 007). Emma va continuer à mentir sur sa vie, elle est la maîtresse de plusieurs hommes (..) Quand on me compare à Emma je me sens fière (..) Emma m’envie et veut faire comme moi » , avait t-elle indiqué.

De son côté, Emma Lohoues a répondu de façon subtile sur sa page Facebook à travers un message moqueur: « Souvent, j’entends tellement de choses sur moi que je me demande si quelqu’un ne loue pas mon corps pour se promener. Eh Emma yako deh!« .