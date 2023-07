« C’est un mensonge flagrant », la mère de Dele Alli dément les propos de son fils sur son enfance

- Publicité-

La mère de Dele Alli a réagi aux révélations choques du milieu de terrain d’Everton sur son enfance malheureuse où il a été abusé et subi les affres d’une mère alcoolique. Et cette dernière y voit « un mensonge flagrant ».

Ses révélations avaient fait le tour de la planète foot. Dele Alli a déclaré avoir été abusé sexuellement à l’âge de six ans. Dans une interview choque avec Garry Neville, l’ancien défenseur de Manchester United, le milieu de terrain d’Everton a révélé les abus qu’il a subis dans son enfance avant d’être adopté à l’âge de 12 ans. Il a dit qu’il avait été « molesté » à l’âge de six ans, qu’il avait commencé à fumer à l’âge de sept ans et qu’il faisait du trafic de drogue à l’âge de huit ans.

Une sortie qui a fait réagir plusieurs de ses collègues dans le métier, qui ont apporté leur soutien à l’international anglais. Mais pas que. La mère du joueur de 27 ans s’est également prononcé sur les révélations de son fils. Mais loin de soutenir son fils, elle assure que les propos tenus par son garçon ne se rapprochent que très peu de la vérité. Alors que l’ancien joueur de Tottenham a confié que sa mère était alcoolique, Mme Alli déclare que « c’est un mensonge flagrant ».

« Il se dit que je souffrais d’alcoolisme et que je l’avais abandonné parce que je ne pouvais pas m’occuper de lui, c’est un mensonge. Je voulais lui donner la possibilité de réaliser son rêve, mais il était toujours mon fils et j’étais là pour lui chaque fois qu’il avait besoin de moi« , a-t-elle confié à »OBJ Sport ».

Elle précise également que Dele « n’a jamais été adopté par qui que ce soit ». « Il a fréquenté les meilleures écoles de Lagos et n’a jamais été envoyé en Afrique pour manque de discipline. Il avait un chauffeur qui venait le chercher tous les jours à l’école. »

« Nous avons tous les documents et photos de Dele avec son père depuis qu’il est né enfant. Quand il avait environ 13 ans, Dele a commencé à s’entraîner à MK Dons cinq jours par semaine. Donc, pour plus de commodité, il a commencé à rester chez son meilleur ami pendant la semaine, puis à rentrer à la maison le week-end. Il était difficile de le laisser vivre loin de chez moi, mais nous n’avions pas de voiture et c’était difficile pour moi de l’emmener à l’entraînement», a-t-elle conclu. Dele Alli va devoir s’expliquer.

