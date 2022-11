« C’est un bon pain avec des lèvres roses » Daysie déclare sa flamme à KS Bloom

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik diffusée sur la 3 ce vendredi 11 novembre, Daysie s’est exprimée sur son nouveau titre « Je cherche quelqu’un ». L’occasion pour la chanteuse d’avouer ses sentiments au nouveau Primud d’or 2022 KS Bloom.

Après un moment de silence, Daysie Frangine a récemment fait son retour sur le devant de la scène avec une nouvelle chanson intitulée « Je cherche quelqu’un ». Face à Anaconda ce vendredi, la chanteuse est revenue sur ce titre évocateur tout en avouant qu’elle est fatiguée de vivre seule. « Je cherche vraiment l’amour, cette chanson parle de moi« , s’est lâchée la chanteuse.

Dans la foulée, Daysie devenue célibataire depuis sa rupture avec le père de sa fille, n’a pas pu se retenir face à une photo de l’actuel Goat de la musique urbaine KS Bloom. » Oh Jesus! Non l’enfant là est frais. Tu as vu ses lèvres roses, c’est un bon pain hein« , a-t-elle déclaré avant d’avouer que le nouveau gagnant du Primud d’or 2022 KS Bloom est son genre d’homme.

Par ailleurs, Daysie n’a pas manqué de se prononcer sur la nouvelle chanson de Roseline Layo qui fait objet de polémique depuis la cérémonie du Primud 2022. » Elle a dit que quand un garçon n’a pas l’argent il ne doit pas chercher femme mais elle-même sait que c’est pas vrai. Dormir seule ce n’est pas quelque chose à faire à l’heure là. Il y a des femmes qui sont seules et elles sont prêtes comme moi à payer pour se faire aimer. Moi, à la base, je suis plus attirée par l’intelligence parce que la pauvreté elle est pire quand elle est intellectuelle« , a-t-elle déclaré.