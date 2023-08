«C’est l’homme de mes rêves»: Irina Shayk, l’ex de CR7 a trouvé de nouvelles chaussures à ses pieds

L’ancienne petite amie de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, semble vivre un rêve éveillé dans les bras de la légende de la NFL, Tom Brady.

Le quarterback iconique de la NFL, Tom Brady, et Irina Shayk, ont ​​enflammé une romance florissante, qui dure depuis maintenant trois mois. Des sources étroitement liées au couple ont révélé aux médias internationaux que leur lien était si inébranlable qu’Irina a qualifié Tom de « l’homme de mes rêves« . Les rumeurs affirment Irina, qui a déjà été liée à Cristiano Ronaldo et Bradley Cooper, serait indéniablement ravie de cette nouvelle relation.

Le mannequin n’est pas seulement impressionné par la présence charismatique de l’ancien joueur de football Etatsunien, mais il semble qu’elle soit véritablement ravie de partager son temps avec lui. Leurs horaires semblent presque comme par magie synchronisés, les conduisant à des rendez-vous à travers le monde. Leur première rencontre aurait eu lieu en mai, lors du mariage du marchand d’art Joe Nahmad et du mannequin Madison Headrick en Sardaigne. Selon le Daily Mail, « Irina et Tom sont restés en contact depuis ». « il y a beaucoup d’alchimie entre eux« , assure le tabloïd britannique.

Des observations récentes du couple à Los Angeles et à Londres ont mis en lumière leur affection mutuelle. Leurs échanges de tendres caresses et de sourires radieux ont été impossibles à ignorer. Pourtant, aucune des deux parties n’a officiellement confirmé ni démenti les rumeurs de leur liaison. Alors que leur romance éclair continue de capter l’attention, le monde regarde et attend de voir si cette connexion onirique sera reconnue par le duo lui-même.

