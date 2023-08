« C’est le prochain Messi »: le fils de Jordan Ayew montre ses talents de dribbleur (Vidéo)

Une vidéo du fils de Jordan Ayew , Razzan Ayew, montrant ses talents de dribbleur a conduit à des comparaisons avec Lionel Messi.

Razzan, surnommé Picco, a participé à un match d’exhibition impliquant son oncle André Ayew et d’autres joueurs au parc Nania. Dans une courte vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le joueur de neuf ans est filmé en train de recevoir le ballon avant de dribbler pour faire une passe.

Ladies and gentlemen, Jordan Ayew’s son is the next LEO MESSI!



Evidence 👇 pic.twitter.com/PHS7XeSUGX — Afia Empress 🇬🇭❤️ (@SistaAfia_) July 26, 2023

Nul doute que le futur Black Star veut suivre les traces de son père, Jordan, qui joue actuellement pour l’équipe de Premier League Crystal Palace. La famille Ayew a produit différentes générations de footballeurs qui ont fait le bonheur de la sélection ghanéenne.

Abedi Ayew ‘Pelé’ était un trésor national dans les années 1980 et 1990 et faisait partie de l’équipe qui a remporté la dernière CAN du Ghana. Il a également été nommé footballeur africain de l’année à trois reprises et a remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec l’Olympique de Marseille.

Le frère d’Abedi, Kwame Ayew, était également membre de l’équipe nationale du Ghana dans les années 2000 et a participé à la CAN. Trois des enfants d’Abedi, Rahim, Jordan et Andre, ont également joué pour l’équipe nationale, ce dernier étant l’actuel capitaine des Black Stars.

