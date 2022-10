« c’est le genre de fille que tu n’as pas besoin de draguer », Bob Lee fait de grandes révélations sur Creol

L’argument de caniche avancé par Creol pour remodeler ses derniers propos scandaleux sur sa relation avec Makosso n’a pas du tout convaincu Bob Lee. Dans une vidéo live publiée sur sa page Facebook, le blogueur s’en est pris à la chanteuse gabonaise.

Creol une femme aux mœurs légères ? De passage sur le plateau de l’émission Showbuzz de la NCI le jeudi 20 octobre, Creol a fait de croustillantes révélations sur sa relation avec le général Camille Makosso. « C’est une personne que j’appréciais. Quand une femme n’a pas le soutien qu’elle attend d’un homme, elle a tendance à se rétracter. « J’ai décidé de ne pas garder un enfant de Makosso parce que je n’étais pas prête, c’est en partie à cause de cela qu’on s’est séparé” , avait-elle révélé.

Comme l’on pouvait s’y attendre, ces révélations de la chanteuse ont fait couler beaucoup d’encres et de salives. Au milieu de cette vive polémique, la fantastik gabonaise lors de son dernier passage a essayé de corriger le tir en annonçant que ces révélations avaient juste pour objectif de faire le buzz.

Cependant, cette sortie de la chanteuse n’a pas empêché le blogueur Bob Lee de réagir à la polémique. « Y’a pas d’honneur à tirer quand tu ba*se une fille comme Créol. Parce que c’est une fille que tout le monde ba*se pour de l’argent. C’est à dire que c’est une fille que tu n’as pas besoin de draguer », a déclaré le blogueur.

Bob Lee n’a pas conclu sans avoir dit ses quatre vérités à Creol et le général Makosso. « Mais il y’a une chose que j’aimerais relever. Quand vous faites vos bêtises là, nous on s’en fout de ça. Quand vous faites vos conneries, ne venez pas nous embrouiller. Il y’a des choses beaucoup plus importantes« , A t-il indiqué.