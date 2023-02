« C’est elle qui me… » Manadja Confirmé parle enfin de sa relation avec Mauricette

En pleine forme ces derniers jours, Manadja confirmé qui connaît actuellement son heure de gloire a finalement rompu le silence à propos de la polémique autour de sa relation avec la jeune femme qui s’affiche toujours à ses côtés.

Manadja confirmé s’est retrouvé sous les feux des projecteurs depuis l’officialisation de la fin de sa collaboration avec Dj congélateur désormais entre les mains de Tiesco et sa bande. Le jeune acteur de showbiz bénéficie depuis quelques jours de nombreux dons et cadeaux de la part des entreprises, des sociétés et même des personnalités du showbiz ivoirien comme l’on peut le voir sur les images devenues virales sur la toile.

Mais depuis la publication de ces images, l’on peut voir une fille mystérieuse souvent habillée en vert aux côtés de l’actuel manager d’Apoutchou National. Un fait qui a même alimenté une rumeur de relation amoureuse entre les deux.

Interrogé sur la nature de sa relation avec cette jeune femme, Manadja confirmé a finalement éclairé l’opinion publique. « Ce n’est pas ma go. Elle est ma camarade. Je ne savais pas que les choses allaient se passer ainsi. Comme je suis à la base un artiste coupé décalé et que actuellement avec le départ de Dj Congélateur je n’ai pas d’activités, j’en profite donc pour lancer ma carrière. La jeune dame toujours à mes côtés est ma camarade. C’est elle qui me manage. Elle n’est pas ma go« , a expliqué l’ex manager de Dj congélateur au micro de Media Prime Mag.

Pour rappel, le jeune acteur du showbiz de son vrai nom Koffi prépare actuellement son nouveau morceau en featuring avec Kerozen. En attendant la sortie de ce son avec lequel il compte relancer sa carrière, Manadja profite à fond des nombreux dons qu’il reçoit ces derniers jours.