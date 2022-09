« C’est devenu un dépotoir… »: l’acteur Yul Edochie tacle les nouvelles recrues de Nollywood

Classé au premier rang des acteurs nigérians les plus appréciés du public, Yul Edochie ne rate jamais l’occasion de dire ce qu’il pense. Dans un nouveau post sur ses réseaux sociaux, l’acteur s’est prononcé sur la compétence des nouvelles recrues qui font leur entrée à Nollywood.

Yul Edochi occupe une place de choix parmi les acteurs les plus talentueux de l’industrie cinématographique nigériane. Révélé au public en 2005 grâce à son premier film intitulé The Exquires aux côtés de Justus Esiri et Enebeli Elebuwa, le jeune acteur s’est très vite imposé dans le domaine.

Très actif sur les réseaux, le fils de l’acteur Peter Edochie ne manque jamais l’occasion de dire ce qu’il pense. Il vient d’ailleurs encore de le prouver à travers une publication qui fait mouche sur la toile.

Dans un post sur son compte Instagram, l’acteur connu pour ses ambitions politiques a déploré la médiocrité dans laquelle végète ces derniers jours, la deuxième plus industrie cinématographique au monde. Selon l’acteur, Nollywood recrute ces derrières années, des gens dépourvus de talents qui n’ont pratiquement aucune vocation pour le cinéma.

« Tout le monde veut être acteur et actrice. Tous les mannequins veulent maintenant être acteurs et actrices. Nollywood s’est transformé en un dépotoir pour les têtes bloquées. Même les personnes qui ne parlent pas bien l’anglais sont devenues des acteurs et des actrices comme jamais auparavant. Nollywood en souffre. D’une manière ou d’une autre, tout meurt dans ce pays », a déploré l’acteur qui a été reçu plusieurs distinctions au cours de sa prestigieuse carrière.