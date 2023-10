Cerclage du col de l’utérus : tout ce qu’il faut savoir de cette technique médicale pour éviter une fausse couche

- Publicité-

Le cerclage du col de l’utérus est une intervention médicale visant à diminuer les risques de fausse couche ou de prématurité. Bien que moins courante de nos jours, cette technique reste pertinente dans certains cas de grossesse à risque. Comment se déroule précisément cette procédure ? Est-elle douloureuse ? Quels sont les éventuels dangers pour les femmes enceintes ?

Le cerclage du col de l’utérus est une procédure chirurgicale exécutée pendant la grossesse qui consiste à placer un fil autour du col de l’utérus lorsqu’il existe un risque que celui-ci s’ouvre trop facilement. Le but est d’apporter un soutien mécanique au col de l’utérus et de réduire ainsi le risque d’accouchement prématuré. Elle est réalisée vers les trois mois de la grossesse et se pratique sous anesthésie locorégionale, locale ou générale.

L’importance du cerclage du col de l’utérus

Au cours d’une grossesse normale, le col de l’utérus reste complètement fermé, ce qui permet à la grossesse d’arriver à terme. Vers la fin de la grossesse, le col de l’utérus commence à se raccourcir et se détend progressivement, en préparation à l’accouchement et à la naissance. Il arrive parfois que le col de l’utérus se raccourcisse et se dilate trop tôt, ce qui peut entraîner une fausse couche tardive ou un accouchement prématuré.

Les différents types de cerclage du col de l’utérus

Il existe trois types de cerclage du col:

• prophylactique: cerclage du col précoce placé entre 13 semaines et 16 semaines, décidé en début de grossesse et tenant compte des antécédents obstétricaux ;

• thérapeutique: cerclage du col entre 16 et 24 semaines, décidé au moment de la constatation de la modification du col durant la grossesse;

• tardif: cerclage du col au-delà de 24 semaines et souvent exceptionnel.

Les différentes techniques pour poser le cerclage du col de l’utérus

Le cerclage du col est une technique chirurgicale proposée dans la prise en charge de grossesses à risques. Seul le médecin est habilité à décider si cette méthode est la plus adaptée au cas de la patiente. Il existe trois principales techniques, qui sont utilisées en fonction du contexte médical.

Le cerclage cervico-vaginal

C’est de loin le plus couramment proposé. Cette technique consiste à nouer un fil non résorbable autour du col de l’utérus, au niveau de son insertion dans le vagin.

Le cerclage cervico-isthmique

Cette technique est utilisée lorsque le col utérin est très raccourci, en cas d’antécédent de conisation (opération du col de l’utérus) ou après échec de cerclage classique. C’est cette fois une bandelette non résorbable qui est posée dans la partie supra-vaginale du corps utérin.

Le cerclage par voie abdominale

C’est la pose d’une bandelette par ouverture de l’abdomen, dite laparotomie. Elle est proposée après échec d’un cerclage vaginal et lorsque l’abord vaginal est difficile. Cette technique implique un accouchement par césarienne.

L’opération s’effectue sous anesthésie locale ou générale et par voie vaginale. Il est nécessaire également de respecter les prescriptions du médecin concernant le mode de vie ou le régime alimentaire à adopter pour éviter d’accoucher prématurément.

Précautions post opératoires et complications

Utilisé depuis plus de 50 ans, le cerclage du col de l’utérus est actuellement de moins en moins pratiqué. Face à une grossesse à risque, si le médecin opte pour cette méthode, il recommande en général :

un repos avant et après l’intervention

une hospitalisation de 48 heures au moins (la patiente doit entrer la veille de l’opération et sortir le lendemain)

un repos total de quelques jours après l’intervention

d’éviter les bains

d’éviter toute activité sexuelle

Il est tout à fait normal d’observer des traces de sang quelques jours après le cerclage. Le médecin peut aussi prescrire un traitement antiseptique local. Toutefois, il est impératif de consulter d’urgence en cas de douleurs, d’écoulement de liquide, de fièvre ou de saignements persistants.

Dans 1 à 9 % des cas, le cerclage peut entraîner une rupture de la poche des eaux. Ce type de complication est plus fréquent dans les cas de cerclage en urgence, contrairement aux interventions préventives. L’opération peut également provoquer une infection de l’utérus ou de la poche des eaux.