CEP 2023 au Bénin: 241 554 candidats planchent ce lundi

La session de juin 2023 de l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) a officiellement débuté ce lundi 05 juin 2023. Pendant trois jours, 241 554 candidats affronteront les épreuves pour aller à l’assaut du premier diplôme scolaire.

241 554 candidats composent le CEP 2023 à compter de ce lundi. Ils sont répartis sur toute l’étendue du territoire national dans sept cent soixante-dix-huit (778) centres de composition dont quatorze (14) pour les Personnes à Besoins Spécifiques (PBS). « Comparativement à l’année 2022, les statistiques du taux d’inscription affichent une croissance de 6,56% », a indiqué le Ministre des Enseignements maternel et primaire.

Les épreuves du CEP 2023 se déroulent dans un contexte sécuritaire inquiétant. Dans certaines localités de la partie septentrionale du pays, les mesures sécuritaires ont été renforcées pour barrer et étouffer toute velléité terroriste dans la zone.

Le Ministre a rassuré les candidats et leurs parents de la mise en place d’un « dispositif sécuritaires spécial tout autour et à l’intérieur de chaque centre ouvert dans les départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora et la Donga en vue de permettre à tous les candidats et candidates issus de ces quatre départements de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l’assurance requises ».