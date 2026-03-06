Centrafrique : Touadéra remercie la Russie pour son rôle dans les élections générales

En visite en Russie depuis dimanche, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a d’abord passé quelques jours à Saint-Pétersbourg pour un séjour qualifié de privé par son entourage, avant d’entamer la partie officielle de son déplacement à Moscou. Selon la présidence, ses entretiens dans la capitale russe avec Vladimir Poutine ont eu lieu le 5 mars.

Lors de cette réunion au Kremlin, Touadéra a tenu à remercier Moscou pour l’appui apporté sur le plan sécuritaire, soutien qu’il a jugé déterminant pour la tenue de l’élection présidentielle du 28 décembre, scrutin dont il est sorti vainqueur.

Le chef de l’État centrafricain a également salué l’aide russe dans le secteur des hydrocarbures, estimant que cette coopération avait contribué à alléger certaines difficultés économiques auxquelles le pays est confronté.

La visite visait, d’après les communiqués officiels, à consolider les relations bilatérales et à identifier de nouveaux champs de collaboration entre Bangui et Moscou.

Priorités commerciales et alignement diplomatique

De son côté, Vladimir Poutine a présenté ses félicitations à Touadéra pour sa réélection et a souligné la volonté russe de renforcer les liens avec la Centrafrique. Le président russe a mis en avant l’intérêt mutuel à développer des projets dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures.

Intervenant sur la scène internationale, Poutine a indiqué vouloir coordonner davantage les positions de leurs gouvernements. Selon lui, les ministères et services concernés sont déjà en relation permanente pour faire avancer les dossiers communs et harmoniser leurs approches sur les grandes questions internationales.