Centrafrique : plus de 100 morts dans l’effondrement d’une mine d’or à Zamboye

Plus de 100 personnes ont péri dans l’effondrement d’une mine d’or artisanale survenu mercredi 19 août 2026 à Zamboye, dans la préfecture de Nana-Mambéré, dans l’ouest de la République centrafricaine. Le bilan, communiqué par des responsables locaux, restait provisoire jeudi alors que des victimes étaient encore recherchées.

Le maire de Garoua-Boulaï, ville camerounaise voisine, a fait état de 107 corps recensés. D’autres responsables cités par l’Associated Press et l’Agence France-Presse ont évoqué « au moins 100 morts », sans qu’un décompte national consolidé ait encore été publié.

Les recherches se poursuivent avec des moyens limités. Des volontaires de la Croix-Rouge et des habitants participent aux opérations, mais l’absence d’équipements lourds ralentit l’extraction des corps et la recherche d’éventuels survivants.

Le parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du drame. Le ministre centrafricain des Mines a présenté ses condoléances aux familles et indiqué que plusieurs ressortissants étrangers figuraient parmi les victimes.

Un site proche de la frontière camerounaise

Zamboye se trouve à environ 50 kilomètres de Baboua, non loin de la frontière avec le Cameroun. Le site attire des mineurs artisanaux venus de plusieurs pays de la sous-région, qui travaillent souvent dans des galeries creusées sans dispositif de sécurité adapté.

Les effondrements sont fréquents dans les mines artisanales centrafricaines, particulièrement pendant la saison des pluies lorsque les sols deviennent instables. L’éloignement des sites et la faiblesse des moyens de secours rendent les bilans difficiles à établir rapidement.

Selon les autorités citées par l’Associated Press, au moins quatre Camerounais et deux Tchadiens avaient été identifiés parmi les morts jeudi matin. Les équipes continuaient à dégager le site pour retrouver les personnes signalées disparues.