Centrafrique : la campagne du second tour des législatives débute ce week-end

Le second tour des élections législatives en République centrafricaine, complété par plusieurs scrutins partiels, entre dans une phase cruciale. La campagne a officiellement démarré le samedi 11 avril dans les circonscriptions concernées, tandis que les autorités promettent d’avoir pris toutes les dispositions pour assurer la régularité du vote.

Ce rendez-vous se tient environ deux mois après la proclamation des résultats du premier tour, publiée le 27 février dernier. La plateforme d’opposition nommée Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution persiste dans son appel au boycott, rappelant son refus de participer au scrutin présidentiel du 28 décembre.

Quarante-six circonscriptions doivent aller au second tour, et dix autres organiseront des scrutins partiels. Pour une partie de la population, ces opérations sont déterminantes afin d’assurer la continuité de la représentation nationale et de confirmer la légitimité des choix exprimés par les électeurs.

Sur le terrain, la campagne s’intensifie : meetings, rencontres de proximité et déplacements rythment les jours des candidats. Mais malgré cette activité, des voix s’élèvent pour signaler des failles et demander des corrections avant la date du vote.

Observations, dysfonctionnements et réponses des autorités

Des observateurs, notamment issus du Réseau Arc-en-ciel, attirent l’attention sur plusieurs irrégularités relevées lors des scrutins précédents. Ils pointent notamment des omissions de noms sur les listes électorales, des manques d’équipements dans certains bureaux de vote et des restrictions imposées à certains représentants de formations politiques.

Face à ces critiques, l’Autorité nationale des élections (ANE) adopte un ton rassurant. Son président, Mathias Barthélémy Morouba, assure que les mesures nécessaires ont été prises et indique que les bulletins et autres documents électoraux sont en cours d’acheminement depuis le 11 avril, avec l’appui du gouvernement et de la Minusca.

La période de campagne, fixée pour deux semaines, doit s’achever le 24 avril à minuit. Le vote est programmé pour le 26 avril.