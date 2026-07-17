CELTIIS Cash et UBA Bénin lancent « Bank to Wallet », un nouveau pas vers l’inclusion financière

CELTIIS Cash et UBA Bénin ont officiellement lancé, ce jeudi à Cotonou, le service Bank to Wallet / Wallet to Bank , une solution permettant aux clients de transférer instantanément des fonds entre leur compte bancaire et leur portefeuille électronique. Fruit d’un partenariat stratégique entre les deux institutions, cette innovation vise à simplifier l’accès aux services financiers et à renforcer l’inclusion financière au Bénin.

CELTIIS Cash et UBA Bénin ont officiellement lancé, ce jeudi à Cotonou, leur nouveau service Bank to Wallet / Wallet to Bank, une solution qui permet désormais aux clients de transférer instantanément de l’argent entre leur compte bancaire UBA et leur portefeuille électronique CELTIIS Cash. Présentée lors d’une conférence de presse suivie d’une démonstration technique et de la signature du partenariat, cette innovation ambitionne de rapprocher davantage les services bancaires classiques du mobile money afin de renforcer l’inclusion financière au Bénin.

Une solution pensée pour faciliter les transactions

Représentant le directeur général de Celtiis, Omar Guèye Ndiaye, le directeur de CELTIIS Cash, Hermann Lanse, a souligné la portée stratégique de cette collaboration. « En rejoignant aujourd’hui l’écosystème Bank to Wallet de CELTIIS, UBA Bénin ne signe pas simplement un accord commercial. Elle adhère à une ambition commune : faire tomber les barrières entre le système bancaire traditionnel et l’univers du mobile money afin d’offrir à nos concitoyens une expérience fluide », a-t-il déclaré.

Pour le responsable de CELTIIS Cash, cette nouvelle étape s’inscrit dans la mission que s’est fixée l’opérateur depuis sa création. « Chaque jour, nos équipes travaillent à rapprocher la technologie des besoins réels des populations, à faire de la digitalisation un levier concret d’inclusion, et non un privilège réservé à quelques-uns », a-t-il affirmé devant les journalistes et les partenaires institutionnels.

Selon Hermann Lanse, le lancement de ce service dépasse le simple cadre commercial. « Ce que nous célébrons aujourd’hui n’est pas simplement un nouveau service. C’est une étape supplémentaire vers une société plus inclusive, plus connectée et plus proche de ses citoyens », a-t-il insisté, estimant que « la véritable innovation ne se mesure ni à sa complexité ni à sa sophistication, mais à sa capacité à simplifier le quotidien des populations ».

Le directeur général de UBA Bénin, Charles Koné, a salué à son tour un partenariat qui, selon lui, répond à un besoin concret des usagers. « Pouvoir accéder à ses fonds 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 constitue une avancée majeure », a-t-il déclaré. Il a rappelé que cette disponibilité permanente peut bénéficier aussi bien « à un agriculteur, à un commerçant ou à un transporteur, en milieu rural comme en milieu urbain ».

Pour le dirigeant de la banque, l’impact de cette innovation dépasse le confort d’utilisation. « Aujourd’hui, l’inclusion financière en Afrique est un levier essentiel de lutte contre la pauvreté et de dynamisation de l’économie », a-t-il expliqué. «(…) Lorsque les agences bancaires sont fermées, permettre aux citoyens d’accéder à leurs ressources financières à toute heure du jour et de la nuit peut parfois faire toute la différence, voire sauver une vie », a-t-il ajouté.

Charles Koné a également mis en avant le potentiel de cette interconnexion entre les deux institutions. « UBA Bénin compte aujourd’hui près de 1,3 million de clients. Cela représente probablement près de 1,6 million de comptes bancaires, autant de comptes qui pourront désormais être reliés aux portefeuilles électroniques CELTIIS », a-t-il précisé, avant d’inviter la population à adopter ce nouveau service.

Présentation du service Bank to Wallet

Le service Bank to Wallet de CELTIIS permet désormais aux clients de transférer facilement de l’argent entre leur compte bancaire et leur portefeuille électronique, via l’application WAA ou le code USSD *889#. Cette innovation vise à renforcer l’inclusion financière en offrant des opérations rapides, simples et accessibles, même aux utilisateurs ne disposant pas d’un numéro CELTIIS.

Ainsi, tout utilisateur peut télécharger l’application, créer son portefeuille électronique et associer son compte bancaire en toute simplicité. L’une des principales innovations de ce dispositif réside dans la possibilité de connecter son compte bancaire sans avoir besoin de se déplacer en agence. Cette opération peut être réalisée directement depuis son téléphone.

Via le canal USSD, il suffit de composer *889# et de suivre les différentes étapes proposées. Si le numéro utilisé correspond à celui enregistré auprès de la banque, l’association du compte se fait automatiquement, en toute sécurité. Pour les utilisateurs de l’application WAA, la démarche est encore plus simple : il suffit d’accéder au menu Banque, de sélectionner l’option d’ajout d’un compte bancaire, de renseigner les informations demandées, puis de confirmer l’opération avec son code secret.

Une fois le compte ou la carte associé, le client peut effectuer ses transactions en toute autonomie, notamment les transferts d’argent du compte bancaire vers le portefeuille électronique (Bank to Wallet) et l’opération inverse (Wallet to Bank). Cette solution constitue une avancée majeure dans la modernisation des services financiers et dans la promotion de l’inclusion numérique. Elle permet aux populations de bénéficier d’un accès permanent à leurs ressources, où qu’elles se trouvent.

Un accompagnement pour garantir l’adoption du service

Interrogés par les journalistes sur la fiabilité du dispositif, au regard de précédentes expériences parfois marquées par des dysfonctionnements sur des plateformes similaires, les responsables ont assuré que le service avait fait l’objet de nombreux essais avant sa mise en production.

« Avant le lancement de ce service, de nombreux tests techniques et des phases pilotes ont été réalisés. Toutes les plateformes ont été soumises à des contrôles rigoureux afin de garantir leur stabilité, leur fiabilité et leur sécurité. Nous sommes donc confiants quant à leur bon fonctionnement », a répondu la direction générale.

Les promoteurs du service ont également précisé que les frais avaient été pensés dans une logique d’accessibilité. Les coûts de transaction débutent à 50 FCFA, selon le montant transféré, un niveau jugé inférieur aux dépenses qu’impliqueraient des déplacements en agence bancaire.

Au-delà de la technologie, CELTIIS et UBA Bénin misent sur la sensibilisation et l’accompagnement des utilisateurs. Des équipes sont mobilisées sur le terrain pour expliquer le fonctionnement du service, guider les clients dans les différentes étapes d’utilisation et favoriser une appropriation rapide de cette nouvelle solution numérique. « Pour nous, l’inclusion financière ne se limite pas à mettre une technologie à disposition ; elle consiste également à accompagner les populations dans son utilisation », ont-ils assuré.

À travers ce partenariat, CELTIIS Cash et UBA Bénin entendent ainsi accélérer la digitalisation des services financiers au Bénin et offrir aux particuliers comme aux professionnels un accès plus simple, plus rapide et plus sécurisé à leurs ressources financières, partout et à tout moment.