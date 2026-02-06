Au Bénin, le partenariat entre Celtiis et Afreeka Play signé ce jeudi au siège de l’opérateur mobile à Cotonou, marque une avancée majeure dans l’accès légal à la musique africaine, en intégrant une plateforme de streaming local au cœur de la super app WAA, au service des artistes comme du public.

Au Bénin, le partenariat entre Celtiis et Afreeka Play signé ce jeudi au siège de l’opérateur mobile à Cotonou, marque une avancée majeure dans l’accès légal à la musique africaine, en intégrant une plateforme de streaming local au cœur de la super app WAA, au service des artistes comme du public.

Celtiis: Afreekaplay débarque sur Waa, une plateforme majeure pour la musique béninoise et africaine

Pour Celtiis, il ne s’agit pas d’un simple ajout technique, mais d’un signal fort envoyé à

l’écosystème digital africain. « Nous ne lançons pas simplement une mini-app : nous

connectons la culture, le divertissement et le digital africain à travers la super app WAA », a-

t-il insisté, appelant les utilisateurs à tester la solution.

Waa, une super app pensée pour le quotidien

Lancée le 20 décembre 2024, la super app WAA se veut une plateforme tout-en-un, conçue

pour centraliser les services essentiels du quotidien. Paiement de frais de scolarité, e-

commerce, services éducatifs, organisation d’événements ou encore divertissement :

l’application ambitionne de devenir un réflexe numérique pour les utilisateurs béninois. Avec

Afreeka Play, WAA renforce son volet culturel et divertissement, en offrant un accès direct à

la musique africaine, sans friction technique ni barrière financière.

Une réponse concrète au piratage

Du côté d’Afreeka Play, le partenariat est présenté comme une réponse directe à un

problème structurel du secteur musical africain. « Aujourd’hui, nous ne signons pas

seulement un partenariat : nous apportons une solution à un problème réel », a déclaré le

directeur général d’Afreeka Play, Mamadou Hitak Bah.

« En Afrique, la musique est partout, mais elle est encore trop souvent consommée de

manière illégale et peu avantageuse pour les artistes.» La promesse est simple : « Pour l’utilisateur, on clique, on écoute. Pour les artistes, c’est plus de visibilité, plus d’écoutes et davantage de revenus générés localement». Un message fort pour le Bénin, selon lui : « Nos talents méritent des plateformes africaines, pensées pour nos usages. Afreeka Play apporte le contenu, WAA apporte l’accessibilité.»

Une plateforme ouverte et inclusive

Hermann Ahouandjinou, Directeur des ventes grand public chez Celtis, a rappelé l’ambition

plus large portée par WAA : « La super app WAA est aujourd’hui unique sur le marché

béninois et la première de la sous-région. Elle a été lancée avec un objectif clair :

accompagner le gouvernement béninois et servir l’ensemble des citoyens à travers une

transformation digitale inclusive. »

Ouverte à tous les utilisateurs, quel que soit leur opérateur télécom, WA entend couvrir

l’ensemble des usages du quotidien, du transport à la culture, sans quitter une seule application.

« Avec Afreeka Play, les artistes ont désormais l’assurance que leur travail sera valorisé

équitablement, sans perte de revenus », a-t-il souligné.

Les artistes au cœur du projet

Plus de 500 artistes sont déjà présents sur Afreeka Play. Pour eux, cette initiative représente

bien plus qu’une nouvelle vitrine. L’artiste Fo Logozo a livré un témoignage poignant : « J’ai

souvent eu le sentiment d’être éloigné du public. On me demandait pourquoi, malgré mes

productions, mes morceaux n’étaient pas écoutés. C’est à ce moment-là qu’on m’a parlé

d’Afreeka Play. »

Après y avoir publié son projet Godfather puis un EP, il voit aujourd’hui dans ce partenariat

une opportunité pour les générations futures : « Soutenir des plateformes locales est

essentiel pour permettre à notre musique d’exister et d’avoir des retombées. »

Même constat pour Jo Pagliaro, artiste et manager : « Sur les plateformes étrangères, on n’a

aucun contrôle sur la mise en avant de notre musique. Ici, nous avons une application

béninoise qui comprend notre réalité d’artistes. »

Une vision panafricaine assumée

Du côté des producteurs, le partenariat est perçu comme un acte politique et culturel. «

C’est l’Afrique qui porte l’Afrique », a résumé l’un d’eux. « Deux visions africaines qui se

rencontrent pour soutenir l’économie locale et renforcer les revenus des acteurs de la

musique. »

Les fondateurs du projet ont, lors des échanges avec la presse, insisté sur l’objectif central :

augmenter les revenus des artistes locaux, grâce à des prix accessibles et à un volume

d’écoute plus important, dans un marché où 80 à 90 % du public reste local.

Une signature, un signal

La cérémonie s’est conclue par la signature officielle du partenariat, sous les

applaudissements, scellant une collaboration présentée comme un tournant pour l’industrie

musicale béninoise. À travers Afreeka Play et WAA, Celtiis affirme ainsi sa volonté de faire du

digital un levier de valorisation culturelle. Un pari ambitieux, à la croisée de la technologie,

de la création et de l’identité africaine.

Celtiis: Afreekaplay débarque sur Waa, une plateforme majeure pour la musique béninoise et africaine