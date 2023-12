« Céline Dion n’a plus le contrôle de ses muscles »

- Publicité-

Mal en point depuis plus d’un an, la légendaire chanteuse canadienne Céline Dion, n’aurait plus « le contrôle de ses muscles ». La nouvelle a été annoncée par sa sœur aînée Claudette Dion lors d’une récente interview.

Céline Dion est malade depuis un certain temps. La chanteuse canadienne souffre du « syndrome de la personne raide », une maladie extrêmement rare qui affecte le système nerveux et provoque de terribles spasmes musculaires. Cette maladie a même touché ses cordes vocales au point de l’obliger à suspendre tous ses spectacles prévus jusqu’en janvier 2024.

Alors que sa première apparition publique en octobre dernier lors d’un match de hockey avait donné l’impression de rassurer ses fans quant à une amélioration de son état de santé, sa sœur aînée vient de partager des nouvelles beaucoup moins encourageantes.

Interrogée sur l’amélioration de l’état de santé de la star canadienne lors d’une récente interview, Claudette Dion a fait savoir clairement que la chanteuse ne porte pas mieux contrairement à ce que peuvent penser ses fans. »Il y en a qui ont perdu espoir parce que c’est une maladie qui n’est pas connue. […] . Elle travaille fort, mais elle n’a plus le contrôle de ses muscles. […] Ce qui me brise le cœur, c’est qu’elle a toujours été disciplinée. Elle a toujours travaillé dur« , a-t-elle confié au journal canadien.

« C’est sûr que, dans nos rêves à nous et dans les siens, l’idée est de revenir sur scène. Dans quel état? Je ne le sais pas. […] Comme c’est un cas sur des millions, les scientifiques n’ont pas fait tant de recherche que ça, parce que ça ne touchait pas tant de monde que ça« , a ajouté Claudette Dion.

Pour rappel, c’est à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux l’année dernière que la chanteuse a partagé la nouvelle poignante avec ses fans. Les larmes aux yeux, Céline Dion a révélé qu’elle souffrait d’une maladie neurologique rare à l’origine de ses spasmes musculaires.

« J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face. Ça m’attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février », avait-elle indiqué.