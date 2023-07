Céline Dion malade : sa sœur donne des nouvelles de la chanteuse

- Publicité-

Claudette Dion, la sœur aînée de Céline Dion, a fait le point sur la santé de la star de la musique. C’était lors d’une émission télévisée.

La chanteuse canadienne Céline Dion est malade depuis un certain temps. Elle souffre du « syndrome de la personne raide », une maladie extrêmement rare qui affecte le système nerveux et provoque de terribles spasmes musculaires. L’état de santé de l’interprète de la célèbre bande-annonce du Titanic a quitté la scène pour se faire soigner. La star a également annulé tous ses concerts en Europe jusqu’en avril 2024.

L’ex-compagne de René a récemment suivi un traitement expérimental dans une clinique du Colorado, aux États-Unis. Cette dernière tentative consistait à injecter des doses d’immunoglobulines dans le bas du dos de la chanteuse et à la soumettre à un traitement à base de magnésium et de glycine. Puis Céline Dion a rejoint le Canada à Brébeuf, dans les Laurentides, accompagnée d’avocats, d’assistants et d’infirmières et, bien sûr, de ses jumeaux de 13 ans, Eddy et Nelson.

Récemment, Claudette Dion a annoncé la nouvelle de la chanteuse de 55 ans. Cette dernière, qui est aussi la marraine de sa petite sœur, a laissé entendre lors de l’émission canadienne « Bonsoir bonsoir ! » que Céline Dion se bat avec acharnement pour un prompt rétablissement.

« Je sais qu’elle travaille fort, on croise les doigts et je suis contente que les gens s’inquiètent, demandent. Elle travaille beaucoup et on est confiant sur le fait qu’elle va y arriver’, confie-t-elle. Et Claudette de poursuivre : ‘’Céline Dion m’a dit : “Tu vas me faire pleurer.” Mais tu sais quoi ? Tu as 55 ans cette année, ton chiffre chanceux c’est 5, 55 c’est deux fois 5’’.

