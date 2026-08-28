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Céline Dion est arrivée à Paris avant sa résidence à la Plenitude Arena

Céline Dion est arrivée à Paris vendredi 28 août en provenance de Las Vegas et a rejoint le Royal Monceau après son atterrissage au Bourget. Ce déplacement lance la préparation immédiate de sa résidence parisienne, dont le premier concert est annoncé pour le 12 septembre.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
44vues
Céline Dion est arrivée à Paris avant sa résidence à la Plenitude Arena
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La chanteuse avait annoncé le 30 mars son retour sur scène dans la capitale française. Cette reprise marque son retour aux concerts parisiens après l’annonce officielle d’une nouvelle série de dates à la Plenitude Arena.

La résidence s’étend actuellement sur 16 concerts programmés entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026. Le calendrier publié pour cette série confirme un dispositif plus large que la première salve de dates dévoilée au printemps.

Le point de chute parisien de l’artiste se situe dans le 8e arrondissement, au Royal Monceau, où elle s’est installée à son arrivée avant le début de cette série de concerts.

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