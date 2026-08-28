Céline Dion est arrivée à Paris avant sa résidence à la Plenitude Arena

Céline Dion est arrivée à Paris vendredi 28 août pour préparer sa résidence à la Plenitude Arena. La chanteuse a atterri au Bourget après un vol depuis Las Vegas avant de rejoindre le Royal Monceau.

Publié le 28 août 2026 à 16:18

Publié le 28 août 2026 à 16:18

Son arrivée intervient deux semaines avant le premier concert de cette série parisienne, dont l’ouverture est programmée le 12 septembre 2026.

Au micro de BFMTV, l’artiste a déclaré que Paris était son « deuxième chez moi » et qu’elle s’y sentait soutenue.

La Plenitude Arena programme 16 concerts de Céline Dion entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026.

Cette résidence doit marquer sa première série de concerts depuis l’annonce, en 2022, de son syndrome de la personne raide.

Dix dates supplémentaires sont déjà annoncées à la Plenitude Arena du 8 au 29 mai 2027.